Mondiali femminili, gelosa dell’ex: il gesto in campo non passa inosservato

Mondiali femminili, gelosa dell’ex non stringe la mano. Il gesto non passa di certo inosservato. Ecco cos’è successo nella seconda partita della manifestazione

Una stretta di mano mancata che indica che qualche scoria c’è stata. Un segnale che alcuni hanno interpretato solamente in un modo: nell’addio tra le due ci potrebbe essere di mezzo il terzo incomodo.

Due giorni fa è iniziato il Mondiale Femminile in Australia e Nuova Zelanda e le prime hanno giocato contro l’Irlanda. Ha vinto la squadra favorita, quella padrona di casa, ma è stato un avvenimento successo qualche secondo prima del calcio d’inizio a destare scalpore, accendendo le polemiche e anche qualcosa in più, soprattutto in Inghilterra, dove succede spesso che attorno a questi eventi ci facciano paginoni di giornali. Insomma, durante il consueto salute tra le due squadre, la giocatrice irlandese Ruesha Littlejohn sembra essersi rifiutata di stringere la mano a Caitlin Foord. Il motivo: perché lei potrebbe essere la causa della rottura con Katie McCabe.

Mondiali femminili, ecco la ricostruzione

Facciamo ordine: Littlejohn e McCabe si sono separate dopo più di 7 anni di relazione e qualcuno spiega che di mezzo ci sia appunto la Foord. Però non sono tutti dello stesso avviso. Le due infatti giocano insieme nell’Arsenal e avrebbero pure un buon rapporto fuori dal campo, ma niente di diverso da quella che è una semplice amicizia. Anche se le male lingue continuano a pensarla in maniera diversa.

Fatto sta che la stretta di mano non c’è stata e, ad alimentare le polemiche e le insinuazioni, ci sono alcune immagini di quella che nella testa di Littlejohn dovrebbe essere una nuova coppia, che vedono le due in vacanza insieme prima dell’inizio del Mondiale. Insomma, polemiche e gelosia che non fanno altro che riempire i tabloid inglesi che attorno a queste cose ci marciano sopra e lo fanno anche in maniera assai importante. Non si hanno altre indiscrezioni e le voci che girano sono sempre le stesse, ma qualcosa ci sarà sicuramente. Ricordiamo un concetto: quando esce fuori qualcosa nella maggior parte dei casi un pizzico di verità c’è sempre. Sempre.