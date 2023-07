Cristiano Ronaldo l’ha combinata grossa: distrazione da 170 milioni

Cristiano Ronaldo l’ha combinata davvero grossa e le immagini lasciano spazio a pochissime interpretazioni. Una distrazione da 170milioni

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di come Cristiano Ronaldo sia entrato nel Guinness World Record per essere stato il giocatore più pagato nell’ultimo anno, dati che andavano da aprile 2022 a marzo 2023. E questo già è un segnale dei soldi che girano attorno al campione portoghese che, adesso, però, rischia davvero grosso.

CR7 è legato da un contratto di sponsorizzazione con la Nike che gli dà milioni e milioni di euro ogni anno per fare quello che fa: vale a dire scendere in campo con il marchio americano oppure piazzare ogni tanto una foto social con una maglietta appunto dell’azienda. Bene (o forse no), nell’ultima amichevole che Ronaldo ha giocato con la maglia dell’Al Nassr contro il Celta Vigo, in molti hanno notato un particolare che stride con la sponsorizzazione in essere: Ronaldo infatti sotto i calzettoni avrebbe portato dei parastinchi che sono dell’Adidas, l’azienda tedesca da sempre concorrente all’altra. Alcune immagini parlano chiaro, come quella del Tweet che potete vedere sotto. E lasciano realmente pochissimo spazio a qualsiasi interpretazione. Sembrerebbe essere proprio così. E il Mundo Deportivo ha fatto i conti in tasca. Qualora la Nike rescindesse il contratto Ronaldo perderebbe una valanga di soldi.

Cristiano Ronaldo, rischia 170milioni

Sì, il sito spagnolo ha spiegato che qualora ci fosse una presa di posizione da parte della Nike, Cristiano rischierebbe di rimetterci la bellezza di 170milioni di euro. Tantissimi soldi derivanti ovviamente dal contratto che lega il giocatore allo sponsor. E non è di certo una cosa impensabile andando realmente a vedere quello che è successo.

Al momento però non c’è nessuna comunicazione ufficiale da parte di nessuno, ed è impossibile pensare possa essere diverso visto il contratto in essere. Una vicenda comunque questa decisamente da seguire con molta attenzione nelle prossime settimane, perché se arrivasse una drastica decisione magari Ronaldo per ripianare i danni che lui stesso avrebbe potuto fare potrebbe pure presentarsi davanti al club arabo a chiedere un ritocco dell’ingaggio. Si scherza, ma tutto può essere.