Tennis, i pronostici sui tornei Wta di giovedì 20 luglio

Tennis, l’unica azzurra rimasta in corda per il titolo a Palermo è la toscana Jasmine Paolini: notizie e pronostici.

Nel torneo di Palermo è rimasta solo Jasmine Paolini, numero 52 del mondo, a tenere alti i colori azzurri. La grintosa tennista toscana due giorni fa si è imposta in tre combattutissimi set sull’olandese Arantxa Rus (6-4 5-7 6-2) in un match terminato a notte fonda.

Sulla terra rossa è in grado di dare filo da torcere a giocatrici qualitativamente superiori a lei e sembra avere tutte le carte in regola per liquidare anche la pratica Yastremska: del resto, basta dare un’occhiata ai precedenti (5-1) per capire quanto l’ucraina soffra il dinamismo dell’italiana. La tennista originaria di Odessa ha esordito con un convincente 2-0 contro la croata Ristic ma la sua corsa dovrebbe arrestarsi contro l’azzurra, una vera e propria bestia nera. La terra ispira anche la colombiana Camila Osorio, che nel primo turno non ha avuto problemi – o meglio, è stato combattuto solamente il primo set – contro la francese Ferro. Nel secondo dovrà vedersela con la russa Erika Andreeva, sorella maggiore di Mirra, giovane talento che sta scalando velocemente il ranking mondiale. Martedì Andreeva ha regalato un dispiacere alla nostra Lucia Bronzetti e sembra poter dare filo da torcere anche alla sudamericana. Rimanendo a Palermo, supereranno il turno senza troppi patemi anche la russa Daria Kasatkina e l’egiziana Mayar Sherif.

Tennis, a Budapest Bondar può ribaltare i pronostici

In questa settimana si gioca anche a Budapest, dove due giorni fa è balzata agli onori della cronaca l’ungherese Amarissa Toth, “agevolata” dal ritiro della cinese Zhang.

La tennista asiatica ha avuto un crollo emotivo dopo che la magiara si è resa protagonista di un bruttissimo gesto antisportivo. La Toth, infatti, ha cancellato volutamente il segno della pallina che il giudice di linea, in un primo momento, aveva visto fuori, non assegnando il punto alla Zhang. Toth che ora va a caccia di un’altra impresa contro l’ucraina Kateryna Baindl: non è favorita ma ipotizziamo un match da almeno 20 game. Potrebbe ribaltare i pronostici l’altra padrona di casa, Anna Bondar, attesa da una sfida che si preannuncia molto equilibrata contro la russa Elina Avanesyan.