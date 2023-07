Fiorentina-Parma, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Parma è un’amichevole e si gioca giovedì alle ore 19:00: statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La stagione 2023-24 della Fiorentina partirà da Bagno a Ripoli, piccolo comune alle porte di Firenze, nonché sede del nuovo centro sportivo Viola Park, fortemente voluto dal patron Rocco Commisso, proprietario del club ormai da quattro anni.

La Viola ha deciso di svolgere proprio qui il ritiro prestagionale, in quello che già oggi è uno dei centri più grandi, moderni e all’avanguardia d’Europa. La squadra di Vincenzo Italiano debutterà nell’amichevole con il Parma, nobile decaduta del calcio italiano che per il secondo anno di fila non è riuscita a riconquistare la massima serie. La Fiorentina invece è reduce da un’annata agrodolce: è arrivata a giocare due finali, quella di Coppa Italia e di Conference League, ma le ha perse entrambe, rispettivamente contro Inter e West Ham. I dettagli hanno fatto la differenza ed è proprio su quelli che dovrà lavorare il tecnico di origine siciliana, confermato sulla panchina viola. Biraghi e compagni, per il momento, non giocheranno alcuna competizione europea, essendo arrivati ottavi nello scorso campionato, ma tutto potrebbe cambiare se la Juventus venisse squalificata dall’Uefa. Nel caso in cui il massimo organo calcistico estromettesse i bianconeri dalla Conference League, sarebbero i gigliati a prendere il loro posto. Il primo colpo di mercato della Viola ha riguardato il pacchetto arretrato: è arrivato dall’Empoli il promettente Parisi, che contenderà il posto a capitan Biraghi. Per il centrocampo sembra in dirittura d’arrivo lo juventino Arthur.

Il Parma si affida nuovamente a Fabio Pecchia, nonostante la sconfitta nei playoff di Serie B contro il Cagliari. La rosa degli emiliani non è ancora stata rinforzata a dovere, ma anche stavolta rientreranno sicuramente tra le principali candidate alla promozione.

Come vedere Fiorentina-Parma in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Fiorentina-Parma è in programma giovedì alle 19:00 presso il centro sportivo Viola Park, sede del ritiro dei viola, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Vincenzo Italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Test più che mai probante per la Fiorentina, che affronta una squadra che nella prossima Serie B punterà alla promozione diretta. La Viola è leggermente favorita ma i gol non dovrebbero mancare: ne segneranno uno con ogni probabilità anche i ducali di Pecchia.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Pierozzi, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Munteanu, Brekalo; Cabral.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Estevez, Bernabé; Partipilo, Sohm, Benedyczak; Man.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2