Tennis, i pronostici sui tornei Atp di mercoledì 19 luglio

Tennis, in Svezia va in scena il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi ma si gioca anche a Gstaad e a Newport.

Lorenzo Musetti, dopo aver scoperto di potersi togliere importanti soddisfazioni anche su erba, fa ritorno sull’amata terra rossa.

Il tennista carrarino, da tempo ormai stabile tra i primi 20 del ranking mondiale, ricomincia da Bastad, in Svezia, dove grazie ad un bye entra in scena direttamente nel secondo turno. L’obiettivo è riprendere confidenza con la superficie: tra una settimana, infatti, sarà chiamato a difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno ad Amburgo, torneo che si aggiudicò battendo in finale nientemeno che Carlos Alcaraz.

Per Musetti è subito derby: lo attende il connazionale Matteo Arnaldi, che ieri ha avuto la meglio in tre set sul finlandese Ruusuvuori, continuando così a scalare la classifica. Il ligure, oggi 75esimo al mondo, cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta patita lo scorso maggio a Roma, quando si arrese in due set (6-4 6-4) al carrarino. Musetti non dovrà prendere l’impegno sottogamba, visto che Arnaldi – di un anno più grande di lui – sembra acquisire fiducia partita dopo partita ma resta il favorito di questa sfida grazie alla maggiore esperienza: i game complessivi, tuttavia, saranno almeno 20 come nella Capitale.

Tennis, a Gstaad c’è anche un derby tedesco

A Bastad ieri ha fatto notizia la vittoria di Leo Borg, figlio dell’immenso Bjorn, che ha vinto la sua prima partita nel circuito Atp battendo il connazionale Elias Ymer. Difficile che ripeta l’impresa nel secondo turno contro Federico Coria, ma non è da escludere che, anche grazie all’appoggio del pubblico, riesca a tenere testa all’argentino.

Si gioca anche a Gstaad, in Svizzera, dove ieri Fabio Fognini si è arreso al veterano iberico Ramos-Vinolas dimostrando di avber accusato lo stop per infortunio. Oggi tocca di nuovo a Dominic Thiem, che dovrebbe ottenere un’altra vittoria dopo l’ottimo esordio contro il francese Muller. Intrigante il derby tutto tedesco tra Daniel Altmaier e Yannick Hanfmann, due che nell’ultimo periodo si sono scatenati: ci aspettiamo un match lungo, da almeno tre set. Ha buone chance di vittoria l’idolo di casa, il giovane svizzero Dominic Stricker, che potrebbe spuntarla sul serbo Kecmanovic, apparso in fase calante.

Negli Stati Uniti c’è l’ultimo torneo stagionale sull’erba: i due veterani Mannarino e Isner dovrebbero avere la meglio sull’australiano Hijikata e sul francese Moutet, più incerta la sfida tra Jordan Thompson e Liam Broady, quest’ultimo reduce da un buon Wimbledon.