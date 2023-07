La Serie A sbarca su Tivùsat: cosa fare per vedere le partite

La Serie A sbarca su Tivùsat, siglato il nuoco accordo: ecco come vedere le partite del prossimo massimo campionato

In questi giorni si parla molto di quelli che sono i diritti televisivi, ancora non venduti, per il prossimo triennio. Al momento le offerte non hanno soddisfatto la Lega e quindi c’è ancora da trattare. Ma per un’ultima stagione tutte le partite della massima serie saranno trasmesse in diretta esclusiva da Dazn, almeno 7, le altre 3 saranno anche su Sky.

Ed è proprio in queste ore che la piattaforma di Streaming ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Tivùsat, per portare i contenuti di Dazn anche sulla piattaforma satellitare gratuita presente su tutto il territorio italiano. L’obiettivo è quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile. La distribuzione della Serie A sarà quindi aperta ad una ulteriore piattaforma a partire dalla stagione 2023/24.

La Serie A sbarca su Tivùsat, ecco le parole di Dazn

Il nuovo accordo è stato commentato dal Ceo di Dazn Stefano Azzi, così come riportato dal sito Calcio e finanza: “La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del business di DAZN. Grazie alla nuova partnership con Tivùsat, che siamo felici di annunciare oggi, ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili. Il nostro prodotto ora è fruibile in live streaming, su digitale terrestre e in maniera ancora più capillare sul satellite.

“Siamo particolarmente contenti di poter annunciare che da oggi, sulla piattaforma satellitare gratuita italiana Tivùsat – ha detto il presidente Alberto Sigismondi – sarà possibile ricevere anche i contenuti premium di DAZN, con l’offerta ZONA DAZN della Serie A TIM, un canale dedicato accessibile da ogni angolo del Paese dalle montagne alle isole. Semplicità, qualità e gratuità sono da sempre alla base della nostra offerta televisiva satellitare: affiancare a questo una importante opzione in abbonamento come il servizio DAZN non fa altro che confermare il valore del nostro impegno e la strategicità dei nostri servizi anche per editori di contenuti premium». Ma come si fa? Basterà seguire nel corso dell’abbonamento le indicazioni per Dazn Tivùsat per vedere le partite della prossima serie A sul digitale terrestre.