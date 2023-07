Tennis, i pronostici sui tornei Wta di martedì 18 luglio

Tennis, nutrita la truppa azzurra al torneo di Palermo: impegno complicato per la numero uno d’Italia Cocciaretto.

Sulla terra rossa del torneo Wta 250 di Palermo a capeggiare la nutrita truppa azzurra è la numero uno d’Italia Elisabetta Cocciaretto, che oggi scenderà in campo per provare a sovvertire i pronostici contro la spagnola Sara Sorribes Tormo.

La tennista originaria di Ancona è reduce da un buon Wimbledon, dove per la prima volta in carriera si è spinta fino al terzo turno. A Londra, dopo aver superato gli ostacoli Osorio e Masarova, si è arresa alla numero 3 al mondo Pegula. Non è stata fortunatissima per quanto riguarda il sorteggio del torneo siciliano, visto che si ritrova di fronte una giocatrice sempre molto temibile sul mattone tritato. La Sorribes Tormo, tuttavia, non ha di certo incantato negli ultimi mesi, scivolando fuori dalle prime 80 del ranking. Con il sostegno del pubblico, la Cocciaretto – in costante ascesa nell’ultimo periodo – potrebbe prendersi lo scalpo dell’iberica in un match da almeno 20 game complessivi. Nel capoluogo siciliano oggi esordirà anche Lucia Bronzetti, numero 54 al mondo. La romagnola prima di Wimbledon era arrivata in finale in uno degli ultimi tornei su erba, a Bad Homburg, arrendendosi alla ceca Siniakova. Nello Slam londinese, tuttavia, ha pagato la stanchezza ed è stata eliminata al primo turno dalla rumena Cristian. A Palermo se la vedrà contro Erika Andreeva, sorella maggiore dell’astro nascente del tennis femminile Mirra. La russa non è un portento sul mattone tritato: immaginiamo un successo della Bronzetti in due set.

Tennis, Trevisan a caccia dell’impresa

Cocciaretto e Bronzetti non sono le sole ad esordire oggi sulla terra battuta siciliana. L’altro match tutto da seguire è quello tra la numero 11 al mondo Daria Kasatkina e l’ex numero uno d’Italia Martina Trevisan, a caccia di riscatto dopo una serie di sconfitte consecutive.

La toscana non vince una partita di singolare dal torneo di Rabat e l’ultimo successo risale allo scorso maggio. Ma su terra ha ottenuto i risultati più prestigiosi della sua carriera e non è detto che riesca a dare filo da torcere ad una Kasatkina troppo altalenante. Potrebbe accedere al secondo turno Jasmine Paolini, impegnata contro l’olandese Arantxa Rus. Una giocatrice con cui ha perso due volte in passato /2-1) anche se i primi due precedenti sono abbastanza datati. Oltre a quello di Palermo, è in programma anche il torneo di Budapest: in Ungheria l’argentina Podoroska dovrebbe avere la meglio sull’australiana Hunter, mentre promette scintille il derby tutto magiaro tra Babos e Bondar.