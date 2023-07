Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di lunedì 17 luglio

Tennis, dopo i fuochi d’artificio di Wimbledon si torna a giocare sulla terra rossa: notizie e pronostici.

La stagione tennista sull’erba, se escludiamo l’appendice di Newport, si è di fatto conclusa ieri con la finale di Wimbledon, una di quelle destinate a passare alla storia e che ha il sapore del passaggio di consegne: il 20enne Carlos Alcaraz ha detronizzato Novak Djokovic al termine di una battaglia memorabile, terminata al quinto set.

Prima dello swing nordamericano di agosto sul cemento, con i primi tornei di preparazione allo US Open, si ritorna a giocare sulla terra rossa. Nel circuito Atp in questa settimana si gioca a Bastad, in Svezia, e a Gstaad, in Svizzera. In Scandinavia il programma del day 1 si conclude con una sfida interessante, tutta sudamericana. Tocca ad una delle grandi sorprese di Wimbledon, il colombiano Daniel Elahi Galan, sconfitto da Jannik Sinner negli ottavi. Si tratta tuttavia di un giocatore molto discontinuo e non è detto nel primo turno di Bastad si confermi contro un terraiolo ancora più puro di lui come il brasiliano Monteiro.

In Svizzera invece è di scena Dominic Thiem, che sta cercando faticosamente di tornare ai livelli pre-infortunio. L’austriaco, dopo la sconfitta al primo turno a Wimbledon contro Tsitsipas, riparte da Gstaad, torneo che vinse nel 2015. Esordirà contro il francese Muller, con buone possibilità di avanzare al turno successivo. Parte favorito anche il padrone di casa Marc-Andrea Husler, ma l’austriaco Rodionov può dargli filo da torcere. Vittoria probabile per l’australiano Jordan Thompson, impegnato nell’ultimo torneo su erba negli Usa, a Newport: dovrà fare attenzione al servizio dell’americano Kovacevic ma il passaggio del turno non dovrebbe essere in discussione.

Tennis, nel circuito Wta si gioca a Budapest e Palermo

Si ritorna a giocare su terra anche nel circuito femminile, nei tornei “gemelli” di Budapest e Palermo. In Ungheria l’esperienza della tedesca Tatjana Maria potrebbe rivelarsi un fattore nel match con la francese Carole Monnet, fuori dalle prime 200 al mondo.

Nella capitale magiara il tifo del pubblico sarà tutto per la beniamina Natali Szabanin, che pur non essendo favorita potrebbe creare qualche difficoltà all’ucraina Baindl. A Palermo l’azzurra Nuria Brancaccio ha una grande occasione contro la francese Tessah Andrianjafitrimo, mentre ci aspettiamo un gara serrata tra la Burel e la Grabher.