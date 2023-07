Ivana Knoll, dopo il ban di Instagram un’altra accusa: lo hanno notato in tanti

Ivana Knoll, dopo il ban di Instagram – il post è ancora visibile ma niente soldi – arriva un’altra accusa. Lo hanno notato tutti

Ivana Knoll ha 3,3 milioni di follower su Instagram. E il suo nome è praticamente esploso durante il Mondiale in Qatar quando si è vista in tutte le tv del Mondo mostrare il suo enorme interesse per la squadra croata. Sì, forse non era così interessata, se ve lo state chiedendo, a quello che Modric e compagni riuscivano a fare in campo. Il suo obiettivo, largamente raggiunto, era probabilmente quello di diventare quello che è adesso: una grande influencer.

E con questi numeri è impossibile dire che non abbia fatto centro. La Knoll infatti ha toccato delle cifre sui post che mai potrebbero essere raggiunte dai comuni mortali e non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi, soprattutto in questa estate così calda che sta mettendo tutti a dura prova. Insomma, sfrutta pure il momento per piazzare delle sensualissime foto e anche dei video sul social network anche con qualche piccolo problema, visto che uno degli ultimi Reel dove faceva vedere il lato B, è stato bannato.

Ivana Knoll, arrivano altre accuse

Beh, come detto prima il video c’è e si vede ancora ma niente soldi in cambio perché troppo spinto secondo la policy di Instagram. Ma c’è un altro scatto che fa entrare nel cuore delle polemiche la bellissima Ivana. Quello che vedete sotto. Il motivo? Eccolo.

Sì, secondo alcuni in questo scatto la Knoll avrebbe usato Photoshop per essere proprio perfetta come si vede. Sono moltissimi gli utenti che l’accusano di questo, anche se altri c’è da dirlo – ma sono in numero minore – la difendono, cercando di convincere forse anche loro stessi che lo scatto è reale senza nessun ritocco. Un’idea comunque vedendolo in questo articolo ve la potete fare tutti senza particolari problemi. A noi, onestamente, un poco modificato sembra, ma questo non cambia nulla ovviamente su quella che è la bellezza disarmante della donna. Che, come detto, dopo il Mondiale in Qatar ha fatto centro. Decisamente.