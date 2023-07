Vondrousova-Jabeur, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming e pronostico

Vondrousova-Jabeur è un match valido per la finale femminile di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Alle quindici scendono in campo le donne. L’ultimo atto di un Wimbledon che in questo caso ha regalato delle sorprese, a differenza di quanto successo con gli uomini dove, in finale, ci sono arrivati quelli che tutti dicevano ci sarebbero arrivati.

Sarà Vondrousova–Jabeuer la finale al femminile, con la seconda, numero 6 della classifica WTA, ovviamente favorita. Non solo per quelli che sono stati i risultati in generale, ma anche per quello che è uno stato di forma altissimo che l’ha vista protagonista soprattutto nel penultimo atto di questo meraviglioso torneo. Ad un passo dalla caduta contro Aryna Sabalenka, la tunisina ha tirato fuori tutto il carattere ed è riuscita a ribaltare il match spedendo a casa la trionfatrice dell’Australian Open. Insomma, un grande biglietto da visita anche se l’impegno, con la giocatrice della Repubblica Ceca, non è da sottovalutare.

Marketa Vondrousova ha infranto le speranze dell’ormai due volte semifinalista di Wimbledon Elina Svitolina, che aveva battuto la n.1 al mondo Iga Swiatek nel turno precedente. Lei è la prima nella storia ad essere arrivata in finale da non testa di serie? Il sogno potrebbe però finire proprio contro la tunisina che come detto, nonostante prima di questo torneo aveva vinto solamente 16 partite nell’anno solare.

Dove vedere Vondrousova-Jabeur in diretta tv e streaming

Il match valido per la finale di Wimbledon tra Vondrousova e Jabeur sarà trasmesso sabato 15 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba. Tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 15:00.

Vondrousova-Jabeur: il pronostico

La Jabeur è favorita e potrebbe vincere anche in rimonta così come successo in 3 degli ultimi 4 incontri disputati. Un segnale di una grandissima tenuta mentale oltre che fisica per la tennista tunisina. Un match quindi che sembra indirizzata, che dovrebbe regalare anche un numero superiore di 19 games.