Lukaku alla Juventus fa spaventare i bookmaker: dopo il crollo nuovo indizio

Lukaku alla Juventus, il tradimento dell’attaccante del Chelsea che l’Inter ha nel mirino inizia a prendere seriamente quota. C’è un nuovo indizio

A parlarne, la prima volta, è stato il Corriere dello Sport con un lungo articolo firmato dal direttore Zazzaroni. Sembrava fantascienza, ma il giornalista di lungo corso ha evidentemente le sue fonti altrimenti non sarebbe arrivato dove è adesso. Quindi, senza girarci intorno, un pizzico di verità c’è sempre quando una bomba del genere esce su un giornale importante come quello romano.

Ma andiamo con ordine, perché è giusto fare chiarezza su quello che sta succedendo attorno a Lukaku: il giocatore tornato al Chelsea per la fine del prestito con l’Inter, sta spingendo per tornare in Italia, sempre a Milano. L’accordo tra i due club non è stato trovato e la distanza secondo molti è ancora importante. Ed ecco qui che ci potrebbe essere l’interessamento della Juventus, che è alle prese con un possibile addio di Vlahovic direzione Parigi. Insomma, un effetto domino che potrebbe essere scatenato dal passaggio di Mbappé verso Madrid.

Lukaku alla Juventus, ecco le quote

E se prima erano in pochi a crederci a questo tradimento di Lukaku, adesso anche i bookmaker di GoldBet stanno iniziando a prendere sul serio la questione. Sì, perché se prima la quota era davvero difficile, se non impossibile, adesso col passare dei giorni si gioca a molto di meno di quello che si potrebbe pensare.

Sì, ovviamente c’era l’Inter davanti a tutti che rimane ampiamente favorita per riportare il centravanti belga in Italia (1,50 la posta in gioco), ma piano piano la Juventus stava rosicchiando terreno, e si è attestava a 4,50 volte la posta. Ma perché parliamo al passato? Perché se ieri sera c’erano queste quote, stamattina non ci sono più, tolte dal palinsesto, vuole dire che qualcosa potrebbe davvero succedere in poco tempo. E comunque, diciamocelo chiaramente, visto quello che sarebbe il clamoroso tradimento non è nemmeno altissima la quota che circolava ieri, anzi, tutt’altro, è una cosa che appare comunque fattibile da qui alla fine della sessione estiva – che è ancora lunghissima – di calciomercato. Inimmaginabile fino a poco tempo fa, fattibile adesso. Le trattative, è evidente non smettono mai e poi mai di stupirci. Ma questo passaggio sarebbe davvero clamoroso, più di qualsiasi altro, soprattutto per via di quelle che sono state le dichiarazioni nei tempi passati dell’attaccante.