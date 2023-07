Scommesse, un altro caso scuote l’Inghilterra: indagine aperta per quelle che potrebbero essere oltre 375 violazioni delle regole

Sappiamo benissimo che i professionisti non possono fare una cosa durante la propria carriera: scommettere in eventi sportivi. Una regola basilare, che riguarda tutti. Anche se molti spesso cadono nella tentazione di farlo.

Un altro caso fa discutere in Inghilterra – così come riportato da goal.com – e riguarda il difensore del Nottingham Forest Harry Toffolo che sarebbe stato accusato dalla Football Association per 375 presunte violazioni delle sue regole sulle scommesse. Insomma, un numero altissimo che non lascia spazio a interpretazioni. Il difensore avrà tempo fino al prossimo 19 luglio per cercare di difendersi e avrebbe compiuto queste violazioni tra il gennaio del 2014 e marzo del 2017.

Durante quel periodo Toffolo è stato ingaggiato dall’ex club Norwich City, ma ha giocato in prestito allo Swindon, al Rotherham e allo Scunthorpe. La scorsa stagione, nel massimo campionato inglese, ha messo a referto la bellezza 19 presenze. E il club lo aveva preso dall’Huddersfield Town la scorsa estate.

Scommesse, le accuse a Toffolo

Non sono nuovi questi casi in Inghilterra, visto che da queste colonne vi abbiamo parlato anche di quanto successo a Ivan Toney del Brentford che, lo scorso mese di maggio, si è preso una squalifica di 8 mesi per aver ammesso 232 violazioni tra il 2017 e il 2021.