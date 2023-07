Jabeur-Sabalenka, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Jabeur-Sabalenka è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Saranno più decisivi i potenti colpi di Aryna Sabalenka o i “ricami” di Ons Jabeur, tra le giocatrici più varie del circuito? Di spunti di interesse ne offre davvero parecchi la semifinale tra la bielorussa e la tunisina, rispettivamente la numero 2 e la numero 6 del ranking Wta, due giocatrici che nel loro percorso fino al penultimo atto hanno dimostrato di meritare entrambe di trionfare per la prima volta sui nobili prati di Wimbledon.

Per la nordafricana si tratta della seconda semifinale consecutiva all’All England Club. Lo scorso anno si spinse fino alla finalissima ma dopo aver vinto il primo set fu rimontata dalla kazaka Rybakina, che mise fine al suo sogno di salire sul gradino più alto del podio. Jabeur si è appena vendicata di quella sconfitta, arrivando di nuovo tra le prime quattro proprio grazie al successo in rimonta sulla campionessa uscente, battuta ieri con il punteggio di 6-7 6-4 6-1. Le sue continue variazioni e l’alto numero di vincenti stavolta hanno disorientato la Rybakina, incapace di trovare le giuste contromisure. In precedenza la tunisina si era imposta anche sull’esperta Kvitova (due volte campionessa di Wimbledon) travolta in due set, nonché sulla canadese Andreescu, un altro match deciso dopo tre parziali.

Sabalenka in vantaggio 3-1 nei precedenti

La Jabeur ha così fugato i dubbi che aleggiavano su di lei alla vigilia del torneo, visto che aveva ottenuto a malapena una vittoria tra Berlino ed Eastbourne.

Sabalenka va invece a caccia della sua prima finale ai Championships, mai raggiunta prima d’ora in carriera. La bielorussa, che lo scorso gennaio ha messo in bacheca il suo primo Slam aggiudicandosi gli Australian Open, era però già arrivata in semifinale due anni fa, quando si arrese in tre set alla ceca Karolina Pliskova. Sembra essersi sbloccata definitivamente anche sull’erba. E lo confermano le roboanti affermazioni su avversarie che sui prati hanno maggiore esperienza di lei come la russa Alexanderova e l’americana Keys. Sono quattro i testa a testa tra Jabeur e Sabalenka, con la nativa di Minsk che conduce 3-1. C’è un precedente proprio a Wimbledon, risalente all’edizione 2021. In quell’occasione la tunisina non riuscì a contrastare la potenza della bielorussa e fu spazzata via in due set.

