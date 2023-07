Alcaraz-Medvedev, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Medvedev è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Neppure una superficie notoriamente complessa ed insidiosa come l’erba è stata capace di rallentarlo. Al contrario, Carlos Alcaraz, in questa breve parentesi “verde”, ha dimostrato di poter realizzare grandi cose anche sui prati, grazie al suo smisurato talento.

Lo spagnolo, numero uno al mondo, oggi corre spedito verso quello che sarebbe il secondo Slam dopo il trionfo all’ultimo US Open. Dalla sfortunata semifinale del Roland Garros, quando si arrese a Novak Djokovic per via dei crampi, Alcaraz ha inanellato solo vittorie. Ha trionfato per la prima volta al Queen’s, mettendo in bacheca il primo titolo su erba, ed è arrivato in semifinale a Wimbledon, migliorando sensibilmente il risultato dello scorso anno (nel 2022 fu fermato da Jannik Sinner agli ottavi). Il tabellone gli ha riservato non poche insidie – Jarry, Berrettini, Rune – ma alla fine ognuno di loro ha dovuto alzare bandiera bianca contro quest'”alieno” di appena 20 anni che sembra migliorare partita dopo partita. Qualche piccolo passaggio a vuoto c’è stato: contro il gigante cileno l’allievo di Juan Carlos Ferrero se l’era vista brutta, rischiando di dover giocare il quinto set; con l’azzurro invece è stato chiamato ad una non facile rimonta, avendo perso il primo parziale. Eppure entrambi si sono dovuti piegare allo strapotere dell’iberico. L’ha fatto anche il suo coetaneo Rune in un match che, escluso il primo set, è stato quasi a senso unico.

Per Alcaraz l’ultimo ostacolo prima della finale – dove troverebbe il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic – si chiama Daniil Medvedev.

Sarà una “prima volta” anche per il russo, che ai Championships non aveva mai ottenuto risultati rilevanti finora a differenza di altri Slam. Medvedev ha approfittato di un tabellone tutt’altro che impossibile ma che l’ha comunque messo a dura prova. Nel secondo turno si è trovato di fronte la sua bestia nera Mannarino, che l’aveva battuto solamente qualche settimana prima, e nel terzo l’ha spuntata solo al quarto set contro il solido Fucsovics. Il nativo di Mosca ha poi mantenuto i nervi saldi contro il sorprendente statunitense Eubanks, che l’ha costretto addirittura al quinto dopo essere andato in vantaggio 2-1. Sono due i precedenti tra Medvedev e Alcaraz: curiosamente il primo andò in scena proprio a Wimbledon, nel 2021, con l’attuale numero 3 al mondo che si impose in tre set contro lo spagnolo, ancora acerbo. Il murciano ha pareggiato i conti lo scorso marzo nella finale di Indian Wells, spazzando via Medvedev in un’ora e 12 minuti di gioco.

Dove vedere Alcaraz-Medvedev in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev sarà trasmesso venerdì 14 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba. Tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 16:30.

Alcaraz-Medvedev: il pronostico

Servirà una prestazione perfetta da parte di Medvedev per riuscire ad avere la meglio su questa versione di Alcaraz, finora assolutamente ingiocabile nei momenti cruciali. Il russo non è nuovo ad imprese del genere ma dovrà continuare ad essere costante al servizio e ridurre al minimo gli errori non forzati. Rispetto all’ultimo precedente di Indian Wells a nostro parere ci sarà partita, con Medvedev che dovrebbe aggiudicarsi almeno un set.