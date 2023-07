Keys-Sabalenka, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Keys-Sabalenka è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Non ha tradito le attese, finora, la seconda testa di serie Aryna Sabalenka. La bielorussa è a un passo da quella semifinale che a Wimbledon riuscì a raggiungere solo nel 2021, quando fu eliminata dalla ceca Pliskova. Ci riprova due anni dopo, lasso di tempo in cui la nativa di Minsk è maturata tantissimo, anche grazie alla conquista dei primi titoli importanti, come l’atteso trionfo in un torneo del Grande Slam agli Australian Open 2023.

La seconda testa di serie all’All England Club ha lasciato un solo set per strada, nel secondo turno contro la francese Gracheva. Per il resto esclusivamente vittorie in due set. Quella contro la russa Alexandrova negli ottavi di finale è stata una vera e proprio prova di forza. In tanti ipotizzavano una partita combattuta, piena di insidie per la Sabalenka. Ed invece la numero 2 al mondo non ha lasciato scampo all’avversaria, dominando in lungo e in largo e concedendole a malapena quattro game (6-4 6-0). La bielorussa sembra aver trovato il suo ritmo e la sua potenza da fondocampo inizia ad essere efficace anche contro i colpi piatti delle giocatrici che sull’erba si trovano a meraviglia, sfruttando i rimbalzi veloci e irregolari.

Nell’unico precedente su erba la spuntò la Keys

Tra la Sabalenka e la semifinale di Wimbledon c’è la scatenata Madison Keys. L’americana non conosce sconfitta quest’anno su erba e dopo essersi aggiudicata il torneo di Eastbourne, l’ultimo prima dei Championships, a Church Road ha infilato altre quattro vittorie di fila, guadagnandosi di diritto lo status di possibile “cavallo oscuro”.

Kartal, Golubic, Kostyuk e Andreeva sono state le “vittime” della giocatrice statunitense: ha avuto qualche difficoltà solamente contro la teenager russa negli ottavi, costretta a rimontare dopo aver perso il primo set. Grazie alla sua esperienza ed all’abilità sull’erba – era arrivata ai quarti di Wimbledon anche nel 2015 – la Keys sogna un altro scalpo illustre, anche se contro la Sabalenka, che in quanto a potenza le è sicuramente superiore, dovrà andare oltre i propri limiti per conquistare la semifinale. In realtà l’ha già battuta su erba, avendo la meglio a Berlino nel 2021 (6-4 1-6 7-5). L’altro precedente risale al 2018: sul cemento di Cincinnati prevalse invece la bielorussa in due set.

Dove vedere Keys-Sabalenka in diretta tv e streaming