Jabeur-Rybakina, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Jabeur-Rybakina è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

La finale della scorsa edizione quest’anno va in scena nei quarti. Potrà prendersi la rivincita Ons Jabeur, la tunisina che nel 2022 andò vicinissima a quello che sarebbe stato il suo primo trionfo in un torneo del Grande Slam.

Insieme ad Elena Rybakina, che giunse quasi a sorpresa all’ultimo atto dei Championships, offrì uno spettacolo degno di una finale al pubblico del Centrale di Wimbledon, con la naturalizzata kazaka che si impose 3-6 6-2 6-2 dopo aver perso il primo set. La Jabeur, prima africana ed araba a sfiorare il titolo più prestigioso, si era imposta nei due precedenti testa a testa sulla Rybakina, battendola un anno prima a Dubai e Chicago. Il primo confronto, andato in scena nel 2019 a Wuhan, invece fu appannaggio della nativa di Mosca. Entrambe avevano destato qualche preoccupazione all’inizio del torneo, viste le non perfette condizioni fisiche. La tunisina, eliminata subito dal Wta 500 di Berlino e dopo sole due partite da quello di Eastbourne, all’All England Club ha ritrovato la sua forma migliore. Ha eliminato, nell’ordine, Frech, Bai, Andreescu e Kvitova. Jabeur è stata particolarmente dominante contro la veterana ceca (6-0 6-3) contro la quale non partiva favorita.

Neppure la Rybakina aveva brillato prima di Wimbledon, anche a causa dell’infortunio che l’aveva costretta a ritirarsi anzitempo dal Roland Garros.

A Berlino la kazaka era arresa nel secondo turno alla Vekic, sconfitta che le ha “consigliato” di saltare gli altri tornei di preparazione e presentarsi direttamente a Church Road. All’esordio ha balbettato contro la statunitense Rogers, poi non ha perso più un set contro Cornet, Boulter e Haddad Maia. In realtà la gara con la tennista brasiliana è durata solamente 20 minuti, per via del ritiro della giocatrice verdeoro dopo i primi cinque game.

Dove vedere Jabeur-Rybakina in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon tra Ons Jabeur ed Elena Rybakina sarà trasmesso mercoledì 12 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba. Tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 14:30.

Jabeur-Rybakina: il pronostico

Si affrontano due tenniste dagli stili di gioco molto diversi. La Rybakina punta sul potente servizio ed è una delle più temibili da fondocampo, mentre la Jabeur è sempre pericolosa con le sue variazioni, che le consentono di eccellere su una superficie peculiare come l’erba. Si profila un altro match aperto, insomma, di difficile lettura. Non è da escludere che si arrivi al terzo set, proprio come un anno fa.