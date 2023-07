Swiatek-Svitolina, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Swiatek-Svitolina è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Primo quarto di finale a Wimbledon per la numero uno al mondo Iga Swiatek. La tennista polacca non si era mai spinta così lontano nello Slam più prestigioso del circuito, dimostrandosi molto spesso più vulnerabile su una superficie peculiare come l’erba.

Quest’anno però sembra aver “fatto pace” anche con i prati. E lo conferma il fatto che due giorni fa sia uscita vittoriosa da una lunga battaglia senza esclusione di colpi con la svizzera Belinda Bencic (6-7 7-6 6-3). Swiatek era finita sull’orlo del precipizio nel secondo set, in un tie break infuocato in cui la tennista elvetica ha avuto ben due match point per chiudere la pratica e spedire per l’ennesima volta a casa la numero uno del ranking Wta con grande anticipo. Ma la nativa di Varsavia non ha ceduto e ne è venuta fuori da assoluta campionessa, aggiudicandosi anche il secondo parziale e scoraggiando la Bencic, che non è riuscita più a sostenere gli stessi ritmi nel terzo set.

Prova di resistenza incredibile anche quella della sua prossima avversaria, Elina Svitolina, il cui miglior risultato a Wimbledon sono le semifinali del 2019.

L’ucraina, tornata a frequentare il circuito solamente qualche mese fa dopo il lungo stop per la gravidanza, è stata capace di risorgere dalle ceneri nella sfida contro la bielorussa Azarenka – prima vittoria in assoluto contro la sua bestia nera – al supertiebreak del terzo set. Svitolina è solo la terza wild card a raggiungere i quarti di Wimbledon. Per l’attuale numero 76 al mondo il bilancio stagionale ora è di 13 vittorie e 7 sconfitte. E adesso ritrova la Swiatek a distanza di poco più di due anni dal loro unico precedente, andato in scena sulla terra rossa di Roma nel 2021, vinto in due comodi set dalla polacca (6-2 7-5).

Dove vedere Swiatek-Svitolina in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon tra Iga Swiatek e Elina Svitolina sarà trasmesso martedì 11 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 14:30.

Swiatek-Svitolina: il pronostico

Entrambe sono reduci da due maratone e la stanchezza potrebbe diventare un fattore da non sottovalutare in questo match. Svitolina è rientrata come meglio non poteva dopo la gravidanza, centrando due quarti di finale consecutivi negli Slam. La Swiatek, tuttavia, ha molte più armi rispetto all’ucraina, che verosimilmente si arrenderà in due set.