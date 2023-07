Sinner-Safiullin, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Safiullin è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner è rimasto in campo 2 ore e 40 minuti nella sfida con il colombiano Galan, che gli ha schiuso le porte dei quarti di Wimbledon, raggiunti per il secondo anno consecutivo. È il secondo italiano a riuscirci per due volte di fila: a precederlo, una leggenda assoluta del tennis azzurro come Nicola Pietrangeli. Un altro importante traguardo per l’altoatesino, che ora proverà a sfatare il tabù semifinale in un torneo del Grande Slam.

Sì, perché il numero uno d’Italia ha giocato almeno i quarti di finale in ogni Major ma non è mai arrivato tra i primi quattro. L’occasione sembra essersi presentata in quest’edizione dei Championships: era francamente impossibile sperare in un tabellone migliore. Beneficiando delle eliminazioni precoci delle due teste di serie Ruud e Fritz, Sinner finora non ha incontrato nessuno giocatore che figura tra i primi 70 al mondo. Prima i due argentini Cerundolo e Schwartzman, poi il francese Halys ed infine Galan. Insomma, non si può dire che la dea bendata gli abbia voltato le spalle. Ma l’azzurro è stato bravo a non sottovalutare gli avversari di turno, innestando la marcia giusta quando le cose si stavano mettendo male. Contro Halys ha perso il primo set ed è stato costretto ad una non facile rimonta. Nella prima ora – abbondante – di gioco ha dovuto sudare anche contro il colombiano, che nel secondo set l’aveva immediatamente breakkato. Sinner avrebbe potuto chiuderla prima ma ha sprecato una quantità abnorme di palle break, consentendo a Galan di restare in partita più a lungo del previsto (7-6 6-4 6-3). Nei quarti partirà di nuovo favorito contro Roman Safiullin, grande sorpresa della 136esima edizione di Wimbledon.

C’è un precedente sul cemento australiano

I favori del pronostico, ovviamente, pendono dalla parte di Sinner ma il 25enne russo non è arrivato tra i primi otto di Wimbledon 2023 per caso.

Numero 92 del ranking, aveva attirato l’attenzione da juniores. E secondo diversi addetti ai lavori sarebbe dovuto essere lui il giocatore più vincente della sua generazione, che comprende anche i vari Medvedev, Rublev e Khachanov. Safiullin però non ha confermato le aspettative e negli ultimi anni ha galleggiato sotto la soglia dei primi 100 del ranking Atp. Difficilmente però dimenticherà questo Wimbledon. Dopo la vittoria, insperata, ottenuto al debutto contro un veterano dell’erba come Bautista Agut, battuto 3-2, il russo ha liquidato in tre set Moutet e Pella, per poi imporsi negli ottavi contro l’incostante Shapovalov, alle prese pure con un problema fisico (3-6 6-3 6-1 6-3). Sinner l’ha già affrontato in passato: l’unico precedente risale all’Atp Cup di gennaio 2022. In Australia l’azzurro soffrì nel primo set, spuntandola al tie break, mentre nel secondo ristabilì in fretta le gerarchie.

Dove vedere Sinner-Safiullin in diretta tv e streaming