Camila Giorgi in bikini total white: Instagram rosso fuoco

Camila Giorgi in bikini total white: dopo Wimbledon durato poche ore, la tennista maceratese si rilassa in piscina. Instagram rosso fuoco

Il suo Wimbledon è durato pochissimo, un solo match: battuta e rispedita a casa. Forse era immaginabile viste le non stupende prestazioni degli ultimi mesi. Ma forse qualcosa in più da Camila Giorgi ce lo aspettavamo tutti. Niente, la francese Gracheva ha avuto la meglio in due set, e per lei il torneo londinese è finito subito.

Ma questo a quanto pare non gli ha messo il cattivo umore. Difficile immaginare che un’altra sconfitta la possa scalfire. Certo, le prestazioni sportive lascano a desiderare ma quello che succede dietro, davanti ad un obiettivo, va in questo momento davvero a gonfie vele tant’è che il profilo social di Camila guadagna giorno dopo giorno diversi follower. Anche perché lei come vi abbiamo raccontato in più di un’occasione di certo non si tira indietro, continuando a pubblicare delle foto che lasciano realmente poco spazio a quella che è l’immaginazione. Una situazione caldissima resa ancora più calda dalle temperature bollenti che Cerbero sta portando in Italia.

Camila Giorgi, la foto in bikini infiamma Instagram

Non basta la nuova ondata di calore che ha investito il nostro Paese e che sarà concentrata tutta in questa settimana: a rendere le temperature altissime ci ha pensato con una foto in un bikini total white Camila Giorgi, che si sta rilassando in piscina – beata lei – aspettando di scendere nuovamente in campo per i prossimi impegni della sua carriera agonistica.

Una foto che ovviamente non è passata inosservata sui social. E come anticipato prima il suo profilo ha di nuovo ripreso a macinare follower. Lei non perde il “vizio” di stuzzicare i propri fan, e ogni tanto piazza anche la pubblicità taggando il proprio marchio. Insomma, unire l’utile al dilettevole mai come in questo caso è un segnale vincente, uno di quelli che possono fare la differenza sempre. Intanto Camila si gode la tranquillità di qualche giorno di vacanza. Anche se i fan l’aspettano in campo per regalare emozioni anche di un altro tipo, sportive ovviamente.