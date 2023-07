Pegula-Vondrousova, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Pegula-Vondrousova è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Prima di quest’edizione la numero 4 del ranking Wta Jessica Pegula non era mai riuscita a raggiungere la seconda settimana di Wimbledon. Nei Championships la tennista statunitense si era sempre fermata prima dei quarti di finale a differenza degli altri Slam, dove è arrivata almeno una volta tra le prime otto. L’erba non è la sua superficie preferita ma stavolta ha saputo approfittare di un tabellone a dir poco favorevole.

Nel suo percorso fino ai quarti la nativa di Buffalo non ha dovuto affrontare nessuna top ten e si è sbarazzata senza grossi problemi di avversarie alla sua portata come la spagnola Bucsa, l’italiana Cocciaretto e l’ucraina Tsurenko, alle quali ha concesso solamente pochi set. L’unica, finora, a metterla in difficoltà è stata la connazionale Lauren Davis all’esordio: quella è l’unica partita in cui la Pegula ha perso un set (6-2 6-7 6-3) facendosi sorprendere nel secondo parziale al tie break dall’altra giocatrice a stelle e strisce. L’americana si conferma dunque una tennista che fa della continuità di rendimento la sua qualità migliore. E che le consente di arrivare spesso in fondo in quasi tutti i tornei a cui partecipa. Quest’anno ha raggiunto i quarti agli Australian Open, la finale a Doha e le semifinali a Dubai, Miami e Charleston e i quarti a Madrid. Sull’erba, prima di Wimbledon, aveva giocato solamente ad Eastbourne, arrendendosi ai quarti alla connazionale Coco Gauff.

Pegula ora dovrà fare i conti con l’insidioso mancino di Marketa Vondrousova, tennista che in questo Wimbledon sta vivendo uno dei momenti più felici della sua carriera.

La ceca, classe 1999, viene ricordata prevalentemente per la finale disputata nel 2019 al Roland Garros e per la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo. I frequenti infortuni, tuttavia, l’hanno limitata, impedendogli di trovare la giusta continuità. Oggi è fuori dalle prime 40 al mondo ma a Church Road si sta togliendo delle importanti soddisfazioni. Contro ogni pronostico si è imposta sulle teste di serie Kudermetova e Vekic, entrambe liquidate in due set. Negli ottavi ha poi realizzato un’altra impresa, rimontando la connazionale Bouzkova (2-6 6-4 6-3), andando ben oltre quelle che erano le aspettative. Non c’è alcun precedente con la Pegula, dettaglio che rende ancora più interessante questo match.

Dove vedere Pegula-Vondrousova in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di Wimbledon tra Jessica Pegula e Marketa Vondrousova sarà trasmesso martedì 11 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà alle 14:00.

Pegula-Vondrousova: il pronostico

La Vondrousova finora è stata strepitosa, tornando ad essere quella di qualche stagione fa. Ha messo in difficoltà le avversarie con le sue variazioni dovrebbe riuscirci anche con la Pegula, in un match che si preannuncia più aperto del previsto. La chiave potrebbero essere le percentuali al servizio della ceca, meno efficace (54% di prime) nel derby con Bouzkova. Non è da escludere che la sfida venga decisa al terzo set.