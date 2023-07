Il Mondiale è già iniziato su Instagram: quanto guadagnano le calciatrici

Il Mondiale è già iniziato su Instagram: in campo si scende il prossimo 20 luglio, ma sui social gli affari cominciano ad essere importanti

Il prossimo 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda inizierà ufficialmente il Mondiale di calcio femminile. Ci sarà anche l’Italia ovviamente, che ha conquistato la qualificazione lo scorso mese di settembre e che è inserita nel raggruppamento insieme ad Argentina, Svezia e Sud Africa. E saranno proprio le sudamericane a bagnare il debutto azzurro, che sono già ad Auckland in piena fase di preparazione.

Un Mondiale, quello femminile, che nel 2019 ha dato un input importante al movimento: le Ragazze Mondiali, così come sono state soprannominate Giacinti e compagne, adesso hanno il compito minimo di raggiungere gli ottavi di finale, superando il girone ovviamente, cosa che è possibile. Di certo c’è da mettersi alle spalle il pessimo Europeo dell’anno scorso, quando tutto è andato male e il saluto è stato assai anticipato rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia. Insomma, serve un riscatto. Ma se in campo ancora si deve scendere, dall’altro lato c’è chi come Nielsen Sports ha analizzato i dati delle varie calciatrici che hanno il maggior numero di seguaci sui social e che per ogni post guadagnano anche bene. Una classifica di 10 calciatrici dove è presente anche un'”italiana”.

Il Mondiale è già iniziato su Instagram: ecco le più pagate

La numero uno in assoluto sotto questo aspetto è Lauren James del Chelsea e dell’Inghilterra ovviamente: sorella minore di Reece, lei con un posto sul proprio profilo social guadagna la bellezza di oltre 15mila euro. Una bella cifra.

Come detto in questa speciale classifica c’è anche una ragazza che gioca in Italia, precisamente nella Juventus, che è canadese e che si chiama Julia Grosso, per lei arrivano oltre 9mila euro. Poi ci sono Jule Brand del Wolfsburg che arriva quasi a 12mila euro e anche Athenea del Castillo del Real Madrid che supera i 10mila euro. In questa speciale graduatoria che tiene presente solamente le calciatrici nate dal 2000 in poi, ci sono anche Lena Oberdorf del Wolfsburg (oltre 12mila euro) e Sophia Smith, americana, che per ogni post mette in tasca quasi 9mila euro. Salma Paralluelo del Barcellona guadagna quasi 7mila euro mentre Trinity Rodman degli Stati Uniti arriva a 5mila. C’è anche l’australiana del Lione Ellie Carpenter: per lei un post tocca pure i 5mila euro di incasso.