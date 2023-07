Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 10 luglio

Wimbledon, la campionessa in carica Rybakina cercherà di staccare un pass per i quarti di finale: notizie e pronostici.

Swiatek e Pegula non hanno tradito le attese e sono già ai quarti di finale, che inizieranno a partire da domani. Chi le raggiungerà? Sarebbe sicuramente una sorpresa se tra le prime otto non ci fosse la campionessa in carica di Wimbledon, Elena Rybakina.

La numero 3 al mondo non aveva iniziato con il piede giusto, soffrendo sia contro la Rogers che contro la Cornet ma nel terzo turno contro la britannica Boulter, travolta con un doppio 6-1, è stata semplicemente devastante. La russa naturalizzata kazaka ora è chiamata a sfatare il tabù Haddad Maia, che a sorpresa ha avuto la meglio nei due precedenti, entrambi disputati nel 2023. La tennista brasiliana, capace di destreggiarsi un po’ su tutte le superfici, l’ha spuntata a marzo sul cemento di Abu Dhabi e pure lo scorso aprile al Roland Garros (a Parigi ha approfittato del ritiro della Rybakina dopo il primo set). Sull’erba però cambia tutto: vietato sottovalutare la Haddad Maia, ma se la kazaka ripeterà la prestazione offerta contro la Boulter non dovrebbe esserci storia. Bissare quantomeno la semifinale del 2021 è l’obiettivo di Aryna Sabalenka, un’altra che rientra a pieno titolo nel novero delle favorite. La bielorussa, tuttavia, deve far fronte ad un impegno davvero complicato, contro la russa Ekaterina Alexandrova. Quest’ultima, che per la prima volta si affaccia negli ottavi di uno Slam, è avanti 3-2 nei testa a testa, inclusa la finale dello scorso anno sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Insomma, un banco di prova importante per la Sabalenka, che non potrà commettere troppi errori: ipotizziamo che si arrivi al terzo set.

C’è il big match Jabeur-Kvitova

La possibile sorprese potrebbe provenire dal primo match in programma, quello tra Madison Keys e Mirra Andreeva. La veterana contro la teenager (la russa ha solo 16 anni), probabilmente il match più interessante tra quelli che sono in scaletta oggi.

La giovane Andreeva, classe 2007, frequenta il circuito principale solo da pochi mesi ma è già in grado di tenere testa alle big. Una vera e propria favola, destinata a continuare. Finora si è sbarazzata di due giocatrici esperte come la Krejcikova e la Potapova, dimostrando di essere già pronta ad ambire a grandi traguardi. La Keys è in gran forma e sull’erba è solidissima ma fermare la corsa della spavalda giocatrice di Krasnojarsk non sarà semplice. Chiudiamo, infine, con l’altro big match odierno, quello tra la finalista dell’ultima edizione, Ons Jabeur, e la due volte campionessa di Wimbledon, Petra Kvitova. Due stili diversi ma entrambi molto efficaci sull’erba. Nei primi tre turni la ceca ha concesso molto poco, mentre la tunisina ha un po’ balbettato: Kvitova leggermente favorita.

Possibili vincenti

Andreeva in Keys-Andreeva

Rybakina in Haddad Maia-Rybakina

Kvitova in Jabeur-Kvitova

Wimbledon, i match da almeno 20 game

Keys-Andreeva

Alexandrova-Sabalenka

Jabeur-Kvitova