Eugenie Bouchard, curve stellari al White Party: strage di cuori sui social

Eugenie Bouchard, l’abito bianco fa strabuzzare gli occhi agli oltre due milioni di follower della tennista: sexy come non mai.

Mentre i suoi colleghi e le sue colleghe sono impegnati a Wimbledon e lottano contro il tempo per recuperare i match annullati per via della pioggia, lei ha ben pensato di rifiatare un po’. Non è riuscita, suo malgrado, ad assicurarsi un posto nel main draw, motivo per il quale ne ha approfittato per concedersi qualche giorno all’insegna del relax.

Perdere la battaglia che le avrebbe permesso di qualificarsi allo Slam londinese è stata senz’altro una delusione, ma la sensazione è che la tennista canadese sappia bene, ormai, come gestire le cattive notizie. Ha dovuto farlo così tante volte, negli ultimi anni, da essere diventata una vera e propria campionessa di resilienza. Sembrava destinata a grandi cose, Eugenie Bouchard, ma il suo corpo l’ha tradita in più di un’occasione. Alla fine ha collezionato più infortuni che vittorie e la sua carriera, per ovvie ragioni, ha risentito di questi numerosi e non preventivati stop&go.

Non è ancora detta l’ultima parola, certo. Di tempo per sfondare e per riprendersi la vetta del ranking Wta ne ha ancora in abbondanza, ma sono in tanti a pensare che sia troppo tardi. Che il destino beffardo ci abbia portato via una delle campionesse più promettenti di questa era.

Eugenie Bouchard divina in bianco: curve a volontà

Non sappiamo se sia così o meno, mentre sappiamo per certo che, nonostante le delusioni collezionate in questi anni, la sua popolarità è alle stelle come non mai. Segno che, almeno “lei”, non ha fortunatamente risentito degli alti e bassi di una carriera che avrebbe potuto essere stellare ma che, alla fine, non lo è stata.

La Bouchard può vantare su Instagram un seguito che definirlo notevole sarebbe un autentico eufemismo. Ha 2,4 milioni di fan, un numero che la dice lunga sul suo appeal e su quanto sia apprezzata in tutto il mondo, indipendentemente dai successi e dal suo palmares. Deve tanto, di sicuro, alla sua bellezza. Alle sue curve mozzafiato e a quel sorriso che tanti fan ha messo al tappeto negli anni.

E chissà quanti cuori avrà infranto invece quando, nelle scorse ore, ha postato la foto che la ritraeva ad un esclusivo white party. L’abito bianco dal taglio asimmetrico, che metteva in mostra décolleté e fianchi, le stava in effetti divinamente bene. Genie era sexy come non mai e possiamo solo immaginare, dunque, quanti like le abbia permesso di incassare questo scatto stellare.