Rinnovo Leclerc, Vasseur guarda a Hamilton: acque agitate alla Ferrari

Rinnovo Leclerc, il team principal Vasseur guarda a Lewis Hamilton e lascia diversi interrogativi per il futuro. Ecco quello che ha detto

In casa Ferrari le cose, almeno all’apparenza, sembra stiano girando bene. Le ultime due uscite, quelle di Miami e quella in Austria, hanno fatto vedere una macchina in crescita che può ancora dare di più e che sembra aver messo a puntino delle cose importanti. Per la prossima stagione, ovviamente, visto che quella in corso è già bella che segnata dallo strapotere mostrato da Verstappen.

All’orizzonte, inoltre, c’è anche un altro Gran Premio, quello di Silverstone, e oggi è praticamente partito con le conferenze stampa. Insomma, si fa sul serio in questo mese di luglio. Un mese di luglio che, inoltre, potrebbe anche essere caratterizzato da altre notizie che riguardando il mondo della Rossa. Sì, soprattutto i due piloti: Leclerc e Sainz che hanno un contratto in scadenza alla fine del 2024. Vasseur ha rilasciato un’intervista a Leo Turrini de il Quotidiano Nazionale, dove ha guardato soprattutto ad Hamilton che ai corridori della Rossa. Ecco quelle che sono state le sue parole.

Rinnovo Leclerc, ecco le parole di Vasseur

A specifica domanda il numero 1 del muretto Ferrari ha risposto in questo modo: “Quando scade il contratto di Hamilton in Mercedes? Del destino di Lewis ancora non si sa nulla, eppure corre tranquillo. Noi invece – ha sottolineato – abbiamo un contratto con Charles e Carlos per tutto il 2024. A inizio stagione ho detto ai piloti che dei rinnovi avremmo parlato solamente alla fine del mese di luglio. Durante la pausa estiva”. Il contratto del pilota inglese, c’è da sottolineare, scade alla fine di quest’anno.

Insomma, un poco di acque agitate in casa Rossa in un momento in cui le cose sembrano essere migliorare. I dati e i risultati degli ultimi giorni sono evidenti e si spera, ovviamente, che tutti questi progressi possano essere definitivi e maggiori anche in Inghilterra. Potrebbe essere il terzo podio di fila per la Rossa di Maranello, che spera di mostrare ancora nuovi e importanti miglioramenti. Certo, l’avvicinamento non è sicuramente dei migliori con queste dichiarazioni, ma un poco, effettivamente, si sapeva.