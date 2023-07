Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici giovedì 6 luglio

Wimbledon, la pioggia ha rallentato tutto: in programma ancora diversi match di secondo turno: notizie e pronostici del 6 luglio.

Nella giornata di ieri la pioggia ha dato finalmente un po’ di tregua ma restano ancora da recuperare diversi match, soprattutto per quanto riguarda il tabellone del singolare femminile. Oggi sono in programma alcune partite valide per il secondo turno, posticipate a causa degli acquazzoni che si sono abbattuti su Wimbledon nella giornata di martedì.

L’unica tennista azzurra a superare lo scoglio del primo turno è stata Elisabetta Cocciaretto, abilissima nel sovvertire i pronostici contro la colombiana Osorio. La marchigiana, attualmente la numero uno d’Italia, ha dimostrato di potersi adattare anche all’erba e si giocherà le sue chance contro la spagnola Rebeka Masarova, che come lei potrebbe accedere per la prima volta in carriera al terzo turno dei Championships. L’iberica, giustiziera all’esordio dell’egiziana Sherif, è leggermente favorita ma la Cocciaretto non parte battuta, in un match da almeno 20 game complessivi. Ha passato indenne il primo anche turno l’ex numero 2 al mondo Anett Kontaveit, che appenderà la racchetta al chiodo dopo Wimbledon per un problema degenerativo alla schiena. Ieri ha impiegato due set per avere la meglio sulla nostra Lucrezia Stefanini e dovrebbe ripetersi contro la Bouzkova.

Sorpresa Vondrousova?

La canadese Leyla Fernandez non è più riuscita a toccare i picchi del 2021, quando arrivò a giocarsi la finale dello US Open: sull’erba non ha mai ottenuto risultati importanti e non sembra in grado di poter fermare la numero 5 al mondo Caroline Garcia.

La sfida più interessante di giornata è probabilmente quella tra Veronika Kudermetova e Marketa Vondrousova. È la russa a partire coi favori del pronostico, ma guai a sottovalutare la ceca, che non aveva mai fatto così bene sull’erba: sorpresa in vista. Fresca di titolo a Bad Homburg, Katerina Siniakova non ha avvertito la stanchezza nel primo turno contro la cinese Zheng, domata in due set. Probabile che si ripeta contro l’ucraina Tsurenko, che all’esordio ha faticato contro la statunitense Liu. È a un passo dall’eguagliare il suo miglior risultato in un torneo del Grande Slam la rumena Ana Bogdan, rinata in questa stagione su erba: l’americana Parks non è un ostacolo invalicabile. Staccherà molto probabilmente il pass per il terzo turno anche Donna Vekic: la croata ha che fare con una tennista imprevedibile come la statunitense Stephens, capace di inattesi exploit, ma dovrebbe riuscire a domarla. Più equilibrate, infine, le sfide tra Linette e Strycova e quella tra Mertens e Svitolina: entrambe potrebbero terminare al terzo set.

Possibili vincenti

Kontaveit in Bouzkova-Kontaveit

Garcia in Fernandez-Garcia

Vondrousova in Kudermetova-Vondrousova

Bogdan in Parks-Bogdan

Siniakova in Siniakova-Tsurenko

Vekic in Stephens-Vekic

Wimbledon, i match da almeno 20 game

Cocciaretto-Masarova

Collins-Bencic

Kudermetova-Vondrousova

Linette-Strycova

Mertens-Svitolina