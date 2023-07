Wimbledon, chi è la fidanzata di Musetti: vacanza a Formentera

Wimbledon, chi è la fidanzata di Lorenzo Musetti: il tennista si accompagna con una bella ragazza che sta facendo le vacanze a Formentera

Insieme a Jannick Sinner, Lorenzo Musetti, classe 2002, è uno dei profili più interessanti del tennis italiano. Nel corso della carriera già diverse soddisfazioni se l’è tolte. E adesso spera di andare il più avanti possibile in quello che è il torneo dei tornei: Wimbledon.

Lorenzo ha conquistato due titoli ATP su altrettante finali disputate, tra cui il 500 di Amburgo nel 2022. Nelle prove del Grande Slam ha raggiunto gli ottavi di finale nell’edizione 2021 del Roland Garros. Il suo best ranking è la 15ª posizione raggiunta il 26 giugno di quest’anno che, alla fine dei conti, è il settimo miglior piazzamento ottenuto da un tennista italiano dall’introduzione del sistema di calcolo computerizzato. Insomma, è uno che ci sa fare dentro il campo. E, a quanto pare, è uno che ci sa fare anche fuori dal campo. Visto che si accompagna con una bella ragazza che al momento è pure in vacanza a Formentera. Per stare insieme, dopo il torneo inglese – e si spera più tardi possibile – ci sarà del tempo.

Wimbledon, è Veronica Confalonieri la fidanzata di Musetti

Si chiama Veronica Confalonieri. La ragazza dal 2019 lavora per Sky ed è sorella di Valentina Confalonieri, moglie a sua volta di un’altra conoscenza del tennis, Gianluca Mager. I due per la prima volta sono stati pizzicati alle Maldive, anche se, per meglio dire, più che pizzicati, hanno fatto vedere a tutti la loro relazione.

Una ragazza bellissima la Confalonieri, capelli lunghissimi e fisico statuario. Insomma, una bellissima coppia che tutti noi speriamo possa durare a lungo. Per il momento Lorenzo da questa storia non ha avuto nessuna ripercussione mentale, visto che oltre alla vita fuori dal campo è abbastanza concentrato, ed è anche giusto così, a quella che è la sua carriera. Insomma, stanno bene insieme ed è bello. Sperando che insieme possano anche festeggiare dei trofei di Lorenzo. In questo caso sarebbe davvero bellissimo per tutti.