Sinner-Schwartzman, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Schwartzman è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Un altro ostacolo argentino per Jannik Sinner, che al suo esordio a Wimbledon ha vinto e convinto. Contro Juan Manuel Cerundolo, il meno forte dei due fratelli – Francisco ha eliminato Sinner agli Internazionali d’Italia ’23 – è filato tutto liscio per l’altoatesino, bisognoso di conferme, in particolar modo dopo le tribolazioni vissute nell’ultimo periodo.

Cerundolo si è arreso in un’ora e mezza, riuscendo a vincere a malapena sei game. A tratti si è rivisto il Sinner dei primi tre mesi della stagione. Quello solidissimo, che è andato a un passo dal vincere un Masters 1000, arrivando in semifinale ad Indian Wells ed in finale a Miami. Progressi che, in ogni caso, dovranno essere confermati anche nel secondo turno, contro un tennista esperto ma poco pratico dell’erba come Diego Schwartzman. El Peque è lontano dai fasti di qualche anno fa, quando frequentò per un lungo periodo la top ten. Oggi, tra risultati insoddisfacenti e infortuni, rischia di uscire dai primi 100 della classifica mondiale. Come tutti i suoi connazionali non è un erbivoro – ma occhio alla rivelazione Cerundolo, che sabato scorso ha trionfato nel torneo di Eastbourne – ed ha ottenuto i suoi migliori risultati sulla terra battuta. Con Sinner sono molto amici, hanno spesso giocato il doppio insieme e negli ultimi mesi si sono affrontati ben due volte.

L’azzurro ha avuto la meglio sia a Montecarlo – Schwartzman fu costretto a ritirarsi per un problema fisico – che a Barcellona una settimana dopo. C’è un terzo precedente più datato tra i due, andato in scena sul cemento di Anversa nel 2021 e vinto 2-0 da Sinner.

Schwartzman, oggi 98esimo al mondo, non ha un record positivo su erba (10 vittorie e 15 sconfitte) ma due dei suoi dieci successi sono arrivati proprio nelle ultime settimane, tra Queen’s e Wimbledon. Nel torneo londinese, due settimane fa, l’argentino si impose a sorpresa sull’americano McDonald, per poi arrendersi nel secondo turno all’australiano de Minaur. Ha sovvertito i pronostici anche nel suo debutto ai Championships, non perdendo neanche un set contro il più quotato serbo Kecmanovic. Sinner invece ha vinto quattro partite in questa stagione su erba, ma a ‘s-Hertogenbosch e ad Halle è stato eliminato da due giocatori alla portata come Ruusuvuori e Bublik, che in passato aveva sempre battuto.

Dove vedere Sinner-Schwartzman in diretta tv e streaming

Il match del secondo turno di Wimbledon tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman sarà trasmesso mercoledì 5 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare come lo scorso anno dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 17:30.

Sinner-Schwartzman: il pronostico

Schwartzman si è reso protagonista di un esordio positivo a Wimbledon. E più in generale è apparso in ripresa nelle ultime settimane. Non dovrebbe bastare, tuttavia, per spuntarla contro un Sinner reduce da un esordio più che convincente: l’azzurro prevarrà verosimilmente in tre set.