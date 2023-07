Musetti-Munar, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Musetti-Munar è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Lorenzo Musetti ha sfatato anche il tabù Wimbledon. Fino a lunedì scorso i Championships erano l’unico torneo del Grande Slam, insieme all’Australian Open, in cui l’azzurro non aveva ancora vinto neanche una partita. Per il carrarino è stato fondamentale prendere confidenza con l’erba a Stoccarda e Eastbourne, dove ha dimostrato di poter essere competitivo anche su una superficie – soltanto apparentemente – a lui poco congeniale.

In Germania l’attuale numero due d’Italia – attualmente è 16esimo nella classifica Atp – si è sbloccato anche sui prati, superando ben due turni ed arrendendosi al futuro vincitore del torneo, Frances Tiafoe, nei quarti. Musetti ha fatto un percorso simile anche nel prestigioso Queen’s. Nella capitale inglese è arrivato tra i primi otto, peccando forse di un po’ di malizia contro il coetaneo Holger Rune, che ha avuto la meglio in due set. La sensazione è che il giovane talento di Carrara dai colpi eleganti possa realizzare grandi cose sull’erba, una volta che svilupperà tutte le proprie potenzialità. Ma l’obiettivo, per adesso, è fare più strada possibile a Wimbledon. Sì, anche perché tra qualche settimana dovrà difendere i 500 punti conquistati sulla terra di Amburgo un anno fa. L’esordio, intanto, non ha riservato sorprese. Musetti ha battuto in tre set il peruviano Varillas, vendicando la sconfitta patita lo scorso inverno in Argentina. Benissimo nei primi due parziali, meno bene nel terzo, con il giocatore sudamericano che ha sfiorato il tie break (6-3 6-1 7-5).

Tre sconfitte nei precedenti con lo spagnolo

Nel secondo turno lo attende un altro terraiolo, lo spagnolo Jaume Munar, avversario alla portata ma comunque da non sottovalutare. Pur non amando particolarmente l’erba, l’iberico nel primo turno si è sbarazzato in tre set del bombardiere americano John Isner.

Rispetto allo statunitense, Munar ha caratteristiche ben diverse, molto più simili a quelle di Musetti. Dopo il Roland Garros – è stato eliminato al primo turno da Cerundolo – ha preferito cimentarsi nei Challenger su terra. Ad Heilbronn, in Germania, è stato fatto fuori dal nostro Matteo Arnaldi dopo tre partite; si è fermato contro il francese Muller invece a Perugia. L’ultima uscita prima di Wimbledon era stata a Parma, ma quella in Emilia è stata una vera e propria toccata e fuga, visto che ha perso al primo turno con Maestrelli. Musetti pianifica un’altra vendetta. Contro Munar, infatti, ha sempre perso, sia nei due precedenti giocati nel circuito Challenger (Firenze e Antalya), sia lo scorso marzo a Santiago del Cile.

Dove vedere Musetti-Munar in diretta tv e streaming