Georgina Rodriguez, vacanze bollenti in Sardegna: scollatura vertiginosa

Georgina Rodriguez, vacanze bollenti in Sardegna per la compagna di Cristiano Ronaldo che non perde mai di vista il proprio amore. La scollatura fa venire i brividi

Tra un piatto di spaghetti con le vongole e un tuffo al mare con un anello che vale 700mila euro, stanno passando le vacanze di Georgina Rodriguez e di Cristiano Ronaldo. I due da un poco di tempo, sopra uno yacht dal valore commerciale – almeno così si dice – di oltre 5 milioni di euro, sono attraccati in Sardegna, meta di vip come sempre.

E Georgina, un poco di foto calienti, per restare in tema, le ha già fatte vedere nel corso di questi giorni. Ma forse, in una delle ultime postate sul suo profilo Instagram che ogni giorno vede aggiornare il numero di follower, è andata oltre. Una foto dove si vede una scollatura vertiginosa – chissà cosa ne pensa Cristiano Ronaldo – una di quelle che fanno girare la testa.

Georgina Rodriguez, la scollatura è vertiginosa

Dentro un vestitino rosa che si vede benissimo fatica e anche molto a trattenere le curve esagerate della stupenda modella spagnola, Georgina piazza uno scatto social che in questo caso davvero lascia poco spazio a quel vedo non vedo che molto spesso è assai più osé di una foto di nudo. Un colpo da regina della festa per la compagna del fenomeno portoghese, un colpo che molti follower a quanto pare hanno apprezzato, visto che i like sono arrivati come pioggia d’estate: un’acquazzone vero e proprio.

Insomma, Georgina non smette mai di stupire e non smette mai di mandare al manicomio i suoi fan in un social che ormai, soprattutto in estate, diventa un susseguirsi di immagini in costume che non sai realmente dove guardare. Anche tra gli uomini è così, visto che pure i belli del sesso maschile piazzano scatti che fanno venire la pelle d’oca alle ragazze. Insomma, un susseguirsi di emozioni. Ma stavolta davvero Georgina ha esagerato.