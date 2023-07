Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 3 luglio

Wimbledon, si parte con la prima carrellata di partite anche per quanto riguarda il singolare femminile: notizie e pronostici.

Riuscirà Iga Swiatek a sfatare il tabù erba e trionfare anche a Wimbledon? La numero uno al mondo non ha mai vinto un torneo sulla superficie verde, dove è decisamente più battibile rispetto al cemento ed alla terra rossa. Secondo i bookmaker, tuttavia, è lei la principale favorita dell’edizione 2023 di Wimbledon, davanti alla campionessa in carica Rybakina ed alla Sabalenka, che quest’anno si è già portata a casa gli Australian Open.

La campionessa polacca esordirà nel day 1 degli attesissimi Championships: dopo il trionfo al Roland Garros – terza affermazione in carriera, Swiatek ha deciso di preparare Wimbledon in Germania, a Bad Homburg, dove però ha dato forfait poco prima di giocare la semifinale a causa di problemi gastrointestinali. A Wimbledon debutterà contro la cinese Zhu, giocatrice alla portata ma che potrebbe crearle qualche grattacapo: l’asiatica, infatti, si è contraddistinta a Birmingham, eliminata in semifinale dalla ceca Krejcikova. Non sarà una passeggiata neppure per Coco Gauff, numero 7 al mondo, La giovane statunitense, reduce dalla semifinale persa Eastbourne contro Madison Keys, dovrà vedersela contro la connazionale Sofia Kenin – vincitrice dell’edizione 2020 degli Australian Open ma oggi fuori dalle prime 100 – che superato brillantemente le qualificazioni.

L’altro derby a stelle e strisce è quello tra Jessica Pegula e Lauren Davis: la numero 4 del ranking non ama particolarmente l’erba ma ha buone possibilità di battere in due set la 29enne di Gates Mills. Sfida intrigante tra la giovanissima (classe ’05) Fruhvirtova e l’esperta Martic: il futuro appartiene alla ceca ma al momento non sembra in grado di scalfire una giocatrice solida come la croata, che ha ben figurato nel torneo di Eastbourne.

Riecco l’inossidabile Venus

Si profila una vittoria comoda per la polacca Magda Linette, che dovrebbe prevalere in due set su Jil Teichmann: l’elvetica non ha mai vinto un match a Wimbledon.

Sfida di difficile lettura invece quella tra la spagnola Rebeka Masarova e l’egiziana Mayar Sherif. Per la nordafricana questa è una delle migliori stagioni di sempre e non a caso è finita tra le teste di serie a Wimbledon, ma non va tanto d’accordo con l’erba. La sua superficie preferita è la terra rossa, motivo per cui non stupirebbe un’eliminazione al primo turno. Potrebbe ribaltare i pronostici anche la wild card britannica Jodie Burrage, finalista a Nottingham due settimane fa: l’americana McNally sull’erba ci sa fare ma il match rischia di essere più combattuto del previsto. Supererà il turno senza grossi patemi invece la statunitense Sloane Stephens, impegnata contro la svedese Peterson. Attesa, infine, per l’esordio di Venus Williams, cinque volte campionessa a Wimbledon, che a 43 anni non vuole ancora appendere la racchetta al chiodo. Non parte favorita ma dovrebbe riuscire a tenere testa ad Elina Svitolina. Match da almeno 20 game totali anche quelli tra Parks e Friedsam, Tsurenko e Liu, Mertens e Hruncakova, Zheng e Siniakova e Swan e Bencic.