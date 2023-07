Sinner-Cerundolo, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Cerundolo è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner si presenta a Wimbledon con un bagaglio pieno di aspettative. Il numero uno d’Italia rientra nel novero degli osservati speciali in questi Championships, nonostante negli ultimi due mesi non abbia affatto brillato. Logica conseguenza del fatto che l’azzurro, un anno fa, si rese protagonista di un vero e proprio exploit, raggiungendo i quarti di finale dopo aver eliminato Carlos Alcaraz in una delle partite più entusiasmanti della stagione.

Si arrese poi al pluricampione in carica Novak Djokovic, ma il serbo andò molto vicino ad una clamorosa eliminazione, finendo sotto 2-0 e costretto a rimontare due set. Una cavalcata che nessuno si aspettava, visto che prima di allora Sinner aveva vinto solamente poche partite su erba. Tanto è bastato però per attirare l’attenzione. Non è casuale il fatto che l’organizzazione abbia deciso di far debuttare il nativo di San Candido sul campo centrale, come ultimo match di giornata. Sinner arriva a Wimbledon dopo aver disputato due tornei su erba: ‘s-Hertogenbosch ed Halle. Nei Paesi Bassi ha battuto l’imprevedibile kazako Bublik all’esordio ma nella gara successiva si è arreso in due set al finlandese Ruusuvuori, con cui non aveva mai perso. È andata meglio in Germania: si è imposto in tre set su Gasquet e Sonego ma nella rivincita contro Bublik ha dovuto alzare bandiera bianca nel secondo set a causa di un problema muscolare, con il kazako in vantaggio di un set.

Nessun precedente con il più giovane dei Cerundolo

Nella capitale inglese Sinner dovrà cercare di arrestare la parabola discendente che sembra aver imboccato da Montecarlo in poi, dopo tre mesi in cui è andato a 100 all’ora.

L’altoatesino, capitato nello stesso quadrante di Taylor Fritz – possibile scontro agli ottavi con l’americano – avrà tempo e modo di ambientarsi sui prati dell’All England Club. Esordirà contro Juan Manuel Cerundolo, numero 110 al mondo. Attenzione: non è Francisco, che è da poco entrato in top 20 e sabato scorso ha vinto il torneo di Eastbourne. Si tratta del fratello più giovane, abituato a frequentare maggiormente il circuito Challenger. L’erba gli è quasi sconosciuta, avendoci giocato a malapena in due occasioni. Cerundolo jr, infatti, finora ha ottenuto risultati importanti (tra cui un titolo Atp) esclusivamente sulla terra rossa. Non c’è alcun precedente con il numero 8 del ranking Atp.

