Musetti-Varillas, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Musetti-Varillas è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Lorenzo Musetti è il primo tennista italiano a scendere in campo nell’edizione numero 136 dello Slam più atteso della stagione tennistica, sicuramente il più prestigioso. Le prospettive del talentuoso tennista azzurro, rispetto alle ultime due stagioni, sono decisamente più rosee. Fino a qualche settimana fa, infatti, il 21enne di Carrara non aveva mai vinto una partita sull’erba, collezionando solo eliminazioni ai primi turni.

Musetti si è “sbloccato” quest’anno a Stoccarda: tra la Germania e il Queen’s ha portato a casa ben quattro vittorie, beneficiando dei miglioramenti al servizio ma dimostrando soprattutto che il suo gioco vario può benissimo adattarsi alla superficie verde. I recenti successi gli hanno permesso di immagazzinare punti e scalare ulteriormente la classifica. Oggi Musetti è addirittura 15esimo, posizione che gli permesso di rientrare per la prima volta tra le teste di serie ai Championships. A Stoccarda ha battuto Gojo e Barrere per poi arrendersi al futuro vincitore del torneo Tiafoe. Al Queen’s invece, dopo aver superato gli ostacoli Choinski e Shelton, ha dovuto alzare bandiera bianca nello scontro generazionale contro il numero 6 al mondo Rune ma non senza avergli tenuto testa. Musetti si prepara dunque a debuttare sui nobili prati dell’All England Club con maggiori certezze rispetto al passato. La speranza è quella di arrivare almeno fino agli ottavi, dove troverebbe molto probabilmente il pluricampione in carica Novak Djokovic.

Lo attende un debutto morbido, molto agevole almeno sulla carta. Dovrà vedersela con il peruviano Juan Pablo Varillas, terraiolo puro che sull’erba ha giocato solamente una partita in carriera.

Il sudamericano, che si sta lentamente avvicinando alla top 50, ha preferito saltare tutti i tornei di preparazione a Wimbledon. La sua ultima partita è quella contro Djokovic al quarto turno del Roland Garros, dove ha eliminato ben due teste di serie (Bautista Agut, Hurkacz). Per Musetti sarà un’occasione per vendicare la sconfitta patita lo scorso febbraio a Buenos Aires, in Argentina. Il loro unico testa a testa si è giocato sulla terra rossa, con Varillas che ebbe la meglio con un doppio 6-4 approfittando del momento no dell’italiano.

Dove vedere Musetti-Varillas in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno di Wimbledon tra Lorenzo Musetti e Juan Pablo Varillas sarà trasmesso lunedì 3 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare come lo scorso anno dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà alle 12:00.

Musetti-Varillas: il pronostico

Il primo turno di Wimbledon di sorprese ne regala sempre parecchie, ma non dovrebbe essere questo il caso. Musetti nell’ultimo periodo ha dimostrato di saperci fare anche sull’erba: difficilmente riuscirà ad impensierirlo Varillas, ottimo giocatore sulla terra rossa ma “allergico” ai prati, dove ha giocato solamente una partita in carriera. Ci sono buone possibilità, insomma, che l’italiano la chiuda in tre set.