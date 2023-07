Kontaveit-Stefanini, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Kontaveit-Stefanini è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

La prima volta, si sa, difficilmente si dimentica. Ma Lucrezia Stefanini, che prima d’ora non era mai riuscita ad accedere al tabellone principale di Wimbledon, potrebbe renderla ancora più indimenticabile. L’azzurra, approdata nel main draw dalle qualificazioni, rischia di mettere fine alla carriera dell’ex numero 2 al mondo Anett Kontaveit, che a 27 anni ha già annunciato il ritiro: dopo questo Slam la tennista estone appenderà la racchetta al chiodo.

Il motivo è da ricercare nei continui fastidi alla schiena, che le impediscono di continuare ad allenarsi e di essere competitiva. Discopatia degenerativa è il nome del grave problema fisico, principale responsabile del suo addio prematuro al tennis. Prima di lasciare, tuttavia, la nativa di Tallinn ha deciso di fare un’ultima corsa a Wimbledon, il torneo più atteso dell’anno, dove non è mai riuscita a superare il secondo turno. Oggi 81esima al mondo, la Kontaveit negli ultimi mesi ha giocato solamente un manciata di partite. È uscita subito dal torneo di Madrid e dal Roland Garros, mentre a Roma ha superato un solo turno, battendo 2-0 la statunitense Parks. “Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide dopo il mio ultimo sforzo come giocatrice di tennis professionista – ha detto in una recente intervista – godermi il gioco e competere dando il massimo che posso a Wimbledon”.

La Stefanini è invece reduce dalla vittoria decisiva nelle qualificazioni ai danni dell’esperta taiwanese Hsieh. In precedenza si era imposta sulla brasiliana Alves e sull’australiana Hon. La toscana in realtà ha preso confidenza con l’erba già ‘s-Hertogenbosch e a Gaiba, approdando ai quarti di finale del Wta 125 veneto. Sarà il primo testa a testa con l’estone.

Kontaveit-Stefanini: il pronostico

La Stefanini non è chiaramente favorita ma contro una Kontaveit a mezzo servizio si può giocare le sue carte. Non è da escludere che riesca a portare la partita al terzo set.