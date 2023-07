Inter prima, Milan secondo: colpo choc in attacco, cifre da urlo

Calciomercato Inter, gli intrecci con il Milan e il sorpasso definitivo in quota: salvo clamorosi colpi di scena, il suo destino è segnato.

La sessione estiva di calciomercato è appena cominciata ma i colpi di scena non si contano più sulle dita di una mano. Ad imprimere la svolta decisiva alla propria campagna acquisti è stato subito il Milan, definendo con il Newcastle la cessione di Sandro Tonali ai Magpies.

La trattativa tra i due club si è chiusa ufficialmente sulla base di una valutazione complessiva da 70 milioni di euro, a cui aggiungere una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista italiano. Soldi che il Milan vuole investire immediatamente sul mercato, per migliorare l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Dopo aver chiuso per Loftus-Cheek, infatti, i rossoneri sono a caccia di un nuovo esterno offensivo mancino, vero e proprio tallone d’Achille della scorsa stagione. In cima alla lista dei desideri del ‘Diavolo’ c’è sicuramente Pulisic, con il Milan che ha già incassato il gradimento del calciatore. Ma occhio alle sorprese.

Inter-Milan per Lukaku: bookmakers scatenati

Moncada, infatti, vuole regalare a Pioli anche un attaccante ‘navigato’ d’area di rigore. Sono tanti i profili accostati negli ultimi giorni ai rossoneri: da Morata ad Icardi, passando per la suggestione Lukaku. Ritornato al Chelsea dopo la scadenza del prestito con l’Inter, il belga ha detto no alle ricche offerte arabe. Nella testa di ‘Big Rom’, infatti, c’è solo e soltanto il nuovo approdo in nerazzurro. Per adesso, però, Inter e Chelsea sono piuttosto lontane da una definizione dell’affare, con la trattativa che non è ancora entrata nel vivo.

I nerazzurri, infatti, dopo aver perfezionato la cessione di Brozovic, sono al lavoro per chiarire il futuro di Onana, finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Sistemate queste questioni, Marotta si concentrerà sui colpi in entrata, con Frattesi e Lukaku in cima alla lista dei desideri dell’amministratore delegato nerazzurro. Al di là delle difficoltà oggettive riscontrate nella trattativa con il Chelsea, la sensazione è che alla fine il Lukaku back possa concretizzarsi.

Se sono convinti anche i betting analyst di Stanleybet e Goldbet, che mancano rispettivamente ad 1.40 e 1.50 l’opzione legata al possibile ritorno di Lukaku all’Inter. Insegue l’opzione Milan (4.50): molto più staccata la quota legata ad un’eventuale permanenza del belga al Chelsea (6.00).