Sinner e quella rossa mozzafiato: impazza il gossip – FOTO

Sinner, l’abbraccio con la ragazza dai capelli rossi spaventa i fan di Maria Braccini: ecco chi è e cosa c’è tra di loro.

Dire che sia riservato non renderebbe troppo bene l’idea. La verità, infatti, è che Jannik Sinner ha costruito un vero e proprio muro intorno alla sua vita privata. Un muro talmente alto da essere invalicabile e da non permettere a nessuno di dare una sbirciata a ciò che fa quando non è in campo a giocare a tennis. Salvo qualche rara, rarissima, eccezione.

Tant’è che di lui si sa solo una cosa: che sta, da ormai oltre due anni, con Maria Braccini. Una ragazza bionda, bellissima e tutta curve, etichettata come influencer benché sia sui social non sia per nulla attiva. Anche di lei, quindi, sappiamo poco. Anzi, pochissimo. I due si erano lasciati qualche tempo fa a causa, pare, di una foto di coppia che la ragazza aveva postato su Instagram nel giorno del loro primo anniversario. Un gesto molto romantico ma per nulla apprezzato dall’altoatesino, che aveva così deciso – secondo radio spogliatoio – di rompere con lei.

Sono poi tornati insieme, Jannik e Maria, benché sul finire dello scorso anno si sia a lungo parlato di una presunta relazione fra lui e la modella altoatesina Laura Margesin. Rumors che non sono mai stati confermati ma, anzi, prontamente smentiti dal fatto che la Braccini accompagni sempre il numero 1 d’Italia nelle sue trasferte in giro per il mondo.

Sinner ed Emma, serata speciale: chi è la rossa in foto con lui

Un nuovo pettegolezzo ha tuttavia infiammato, nelle ultime ore, il gossip. Una foto circolata sui social avrebbe “spaventato” i fan della coppia e dato il via ad una vera e propria “caccia”. Chi è, questo è quello che tutti si stanno chiedendo, la rossa mozzafiato che abbraccia Sinner in quello scatto?

Il suo nome è Emma Laird, è un’attrice ed ha anche un passato da modella. Inutile fantasticare, però. Non c’è nessuna storia d’amore clandestina tra di loro. Molto semplicemente, hanno avuto l’occasione di trascorrere insieme una serata speciale organizzata a Londra da Gucci, di cui Sinner è ambassador.

Non ci sarebbe del tenero, dunque, come in tanti avevano ipotizzato vedendo la foto, tra Jannik e la Iris di Mayor of Kingstown, la serie in onda su Paramount+. Il suo cuore batte solo per Maria, che nelle ore scorse è tra l’altro arrivata nella capitale britannica per sostenere la sua dolce metà nell’avventura all’All England Club. Spegnete pure, dunque, le sirene del gossip. Stavolta, non c’è trippa per gatti.