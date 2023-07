Serie A, la pirateria ha le ore contate: arriva la legge anti “pezzotto”

Serie A, pirateria ormai con le ore contate: il governo pronto a varare una legge contro il pezzotto. Ecco quello che sta succedendo

La guerra alla pirateria alza il tono. Perché la prossima settimana o al massimo quella successiva, con l’obiettivo che la legge entri in vigore prima dell’inizio della prossima Serie A, il disegno di Legge numero 621 sarà in Senato. E andiamo a vedere quello che dice.

La nuova e attesa legge anti-pirateria sarà realtà. A quel punto mancheranno solo la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E quanto scrive la Gazzetta dello Sport in edicola la meta mai è stata così vicina per la gioia dei broadcaster che hanno come obiettivo quello di limitare al minimo i danni. Danni ingenti, che quantificati sotto l’aspetto prettamente dei soldi – che sono quelli che fanno la differenza – toccano molti milioni di euro. Insomma, anche per le società della Serie A il così detto pezzotto è un problema. Ma adesso si potrebbe risolvere.

Serie A, ecco la legge contro il pezzotto

Ma cosa si attende? Principalmente che il presidente del Senato, e grande tifoso dell’Inter, La Russa, metta all’ordine del giorno la questione. Poi sarà solo ed esclusivamente conto alla rovescia per quello che deve essere. Una questione che deve essere chiusa entro la prima settimana di agosto perché poi i parlamentari andranno in ferie. E se l’obiettivo è che questa legge entri in vigore prima dell’inizio del campionato allora non si può andare oltre.

“Si tratterà di una legge all’avanguardia a livello europeo per la lotta contro la pirateria, un fenomeno che, visti i numeri contenuti nell’indagine Ipsos per conto della Fapav, la Federazione per la tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, è in preoccupante aumento: nel 2022 gli introiti illeciti sono stati 345 milioni, 30 in più rispetto al 2021 (+9%)”. Nel momento in cui la legge entrerà in vigore “l’Agcom, in collaborazione con l’agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, convocherà un tavolo tecnico al quale parteciperanno i prestatori di servizi, i fornitori di accesso alla rete Internet, i detentori di diritti tv, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi”.