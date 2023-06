Alex Morgan come non l’avete mai vista: lo shooting in intimo spacca

Alex Morgan, l’amata calciatrice si è mostrata ai fan in una versione completamente inedita. Lo shooting in intimo ha infiammato i social.

Classe 1989, Alex Morgan è sicuramente una delle giocatrici di calcio più in vista del momento. Attaccante del San Diego Wave, oltre che della Nazionale statunitense, nel corso della sua carriera ha raggiunto numerosi risultati importanti. L’ultimo traguardo per lei è arrivato fuori dal campo, con la partecipazione alla nuova campagna del celebre brand Calvin Klein, per il quale ha posato in un meraviglioso servizio fotografico in intimo.

Appassionata di calcio fin da bambina, l’atleta si è affermata come un punto di riferimento per tantissimi tifosi. In particolare per le ragazze e le donne a cui si è sempre rivolta nell’intento di incitarle ad esprimere il loro amore per la disciplina apertamente, senza temere i pregiudizi di genere. La realizzazione dell’opera “The Kicks”, nel 2012, ha avuto proprio questo obiettivo.

Alex si è avvicinata molto presto allo sport e, nel 2007, ha fatto il suo esordio nella squadra di calcio femminile dell’Università di Georgetown, che ha frequentato dedicandosi non solo agli studi ma portando anche avanti il suo amore per il calcio. In seguito all’esperienza ha militato in diversi team, tra cui il Portland Thorns, con il quale si è aggiudicata la vittoria del campionato della stagione inaugurale.

Alex Morgan in versione inedita: assolutamente divina nella nuova campagna di Calvin Klein

Nel 2020 l’attaccante si è trasferita in Europa, dove ha giocato nel Tottenham, prima di fare ritorno all’Orlando Pride. Nel 2021 è arrivata la volta del San Diego Wave, squadra per cui sta continuando a militare con ottimi risultati. Alex infatti si è sempre contraddistinta per il suo talento e la sua determinazione e, molto presto, gli ammiratori avranno modo di seguirla durante i Mondiali di calcio femminile.

Mentre si prepara per il suo quarto anno di partecipazione alla prestigiosa manifestazione, l’atleta ha recentemente sorpreso i fan lanciandosi in un’esperienza diversa dal solito e mostrandosi in una versione inedita sui social. Insieme ad altre quattro giocatrici, è stata la protagonista della campagna “Calvin or Nothing” del noto marchio di abbigliamento.

Una sorpresa molto gradita dai fan, i quali hanno avuto modo di rifarsi gli occhi davanti alle fantastiche foto per cui ha posato in uno shooting nato con l’intento di puntare i riflettori sulla bellezza naturale delle atlete più iconiche del momento. Nella foto in bianco e nero che potete vedere qui sopra, la splendida Alex indossa solamente un set composto da reggiseno e slip che le calza a pennello, mentre osserva l’obiettivo con sguardo profondo.

Inutile dire che gli scatti hanno scatenato l’entusiasmo degli utenti, rimasti a bocca aperta di fronte ad uno spettacolo simile. La calciatrice ha dimostrato di sentirsi molto a suo agio anche davanti alla camera e il risultato è stato promosso a pieni voti: le sue curve hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi.