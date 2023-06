Calciomercato Juventus, addio Conte: destinazione scelta per il salentino che ormai è lontano dal ritorno in bianconero

In questi ultimi giorni impazza il calciomercato, anche quello degli allenatori. Soprattutto un nome, quello di Massimiliano Allegri, sta tenendo banco in queste ore, visto che il tecnico della Juventus avrebbe ricevuto un’offerta clamorosa dall’Arabia Saudita.

Si parla di un contratto triennale a 30milioni di euro a stagione più un bonus di 10milioni nel momento della firma. Una cifra che cambia decisamente la vita e su questo ci possono essere poche discussioni ma che il livornese, a differenza di quello che potrebbe essere, starebbe pensando di rispedire al mittente. Insomma, lui vuole – per il momento – rimanere a Torino, nonostante siano molti i tifosi che nel corso di questi mesi ne hanno chiesto un allontanamento sperando, ovviamente, in un ritorno di Antonio Conte. Sì, l’ex Tottenham, avvistato pure allo Stadium per la sfida contro il Milan alla penultima di Serie A, è libero sul mercato. Anche se adesso una destinazione l’avrebbe già decisa.

Calciomercato Juventus, Conte al Psg

Le quote dei bookmaker infatti parlano chiaro. Non dovrebbe esserci un ritorno in Serie A per Conte, ma un’esperienza in Francia, precisamente al Psg che dopo aver dato il benservito a Galtier è alla ricerca di un nuovo tecnico.

Le ultime voci parlano di un quasi accordo con Luis Enrique, ma a quanto pare non è proprio così. E in corsa ci potrebbe tornare anche Conte, che è dato secondo i quotisti di Eplay24 a 7,50 volte la posta. Diciamocelo chiaro, nemmeno una quota così bassa. Ma sicuramente più probabile di un suo ritorno in bianconero, visto che in questo caso si giocherebbe a 10 volte la posta. La stessa di Roma e Milan per intenderci, quindi tenendo presente che gli altri due club gli allenatori ce li hanno di sicuro, appare quasi impossibile. E ancora meno possibile è quello che potrebbe essere un futuro di Conte in Mls o in Arabia Saudita: in questo caso è un 30 volte la posta. Sì, non cambierà vita il salentino, su questo ci sono pochi dubbi.