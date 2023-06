Tennis, red carpet pieno di curve: l’abito migliore di sempre

Tennis, l’abito che ha sfoggiato sul red carpet era illegale in tutto e per tutto: così ha mandato in orbita il popolo dei social.

Ci hanno pensato bene, prima di esporsi mediaticamente e di dare la loro relazione in pasto al gossip. Si sono frequentati senza dare troppo nell’occhio fino a che, all’improvviso, lei non ha iniziato a farsi vedere, seppur timidamente, in tribuna. Da quel momento in poi, è stato praticamente ovvio che avessero una relazione amorosa.

Sono trascorse poche settimane da quelle prime apparizioni, ma di acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanta. Adesso Madalina Ghenea e Grigor Dimitrov sono una delle coppie più belle, nell’universo del tennis, e non si nascondono più. Sono, anzi, molto teneri, quando postano selfie e foto di vario genere sui rispettivi profili social. E sono in tanti a pensare che il tennista bulgaro non avrebbe potuto scegliere donna migliore di lei. La modella di Slatina, in Romania, continua difatti ad essere una delle donne più amate di sempre. La sua bellezza non è minimamente sfiorita e continua ad infrangere cuori a go-go ogni volta che si palesa sui social network con uno scatto tratto da uno shooting o con un selfie bollente.

Prendiamo la foto che ha pubblicato qualche ora fa, ad esempio. Non era solo una, per la verità, ma un carosello di immagini pazzesche che mettono perfettamente in mostra il suo fascino colossale. E non è stato semplice scegliere quale, tra le tante a disposizione, sottoporre alla vostra attenzione.

Tennis, un abito così dovrebbe essere illegale: gambe e lato A in primissimo piano

Alla fine abbiamo scelto quella che potete ammirare quaggiù, ma non perché le altre non meritassero. Semplicemente perché questa fa risaltare meglio di tutte l’abito di fuoco che la bella Madalina ha indossato, qualche sera fa, in occasione di un evento speciale con annesso red carpet.

Il vestito in questione è stretto come una seconda pelle e interamente realizzato in pizzo. Non è finita qui. Ci sono molte altre caratteristiche a connotarlo e a fare di essi uno dei capi più sensuali che la splendida Ghenea abbia mai indossato nel corso della sua gloriosissima carriera. Innanzitutto ha una scollatura pazzesca che evidenzia in modo sublime la generosità del décolleté di lady Dimitrov.

Poi, ha anche uno spacco vertiginoso che non lascia spazio all’immaginazione e che pone l’accento sulle sue gambe, formidabili tanto quanto il lato A. Una visione celestiale e a tutto schermo, dunque, che ha fruttato alla modella di origini rumene un sacco di like e di commenti pieni zeppi di complimenti.