Musetti-Rune, Atp Queen’s: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Musetti-Rune è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Sarà dunque l’elegante campo centrale del Queen’s di Londra ad ospitare la prima sfida nel circuito principale tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, due tra i talenti più luminosi della cosiddetta “nuova” Next Gen, mai affrontatisi prima d’ora a livello professionistico.

Un confronto che gli appassionati di tennis attendevano da un po’ di tempo, da quando i due, rispettivamente classe 2002 e 2003, hanno fatto capolino nella top 20, conquistando i primi titoli. Forse avremmo voluto vederli battersi prima su un’altra superficie: l’ideale sarebbe stata la terra rossa, probabilmente la preferita da entrambi. Invece si scontreranno sull’erba, quella in assoluto più peculiare e che sia l’italiano che il danese conoscono poco.

Basti pensare che prima della scorsa settimana nessuno dei due aveva mai vinto una partita sui prati. Musetti si è finalmente sbloccato a Stoccarda, superando i primi due turni e approdando ai quarti di finale, dove ha tenuto testa al più esperto Tiafoe. Per Rune invece il primo successo è arrivato proprio al Queen’s, quando martedì scorso si è sbarazzato, dopo due tie break, dell’americano Cressy. Ma la cosiddetta prova del nove l’ha superata nel secondo turno, battendo in due set lo specialista britannico Peniston, che un anno fa l’aveva eliminato dal torneo di Eastbourne. Anche Musetti sembra acquisire maggiore sicurezza match dopo match: a Londra, dopo l’esordio comodo con la wild card britannica Choinski, ha avuto la meglio in tre set con un altro giovane di belle speranze di cui sentiremo parlare più spesso, lo statunitense Ben Shelton (6-4 4-6 6-4).

Primo testa a testa tra i due giovani talenti

Musetti e Rune, dicevamo, non si sono mai affrontati a livello pro. L’unico precedente risale al 2018: era la Davis Cup Junior. L’irriverente danese però vanta un record incredibile contro i tennisti italiani, addirittura di 10 vittoria a fronte di una sola sconfitta.

Finora è riuscito a batterlo solamente Matteo Berrettini, guarda caso il detentore del torneo del Queen’s nonché il grande assente di quest’edizione, che nel 2022 prevalse contro di lui ad Indian Wells. Rune lo scorso aprile ha regalato un dispiacere anche a Jannik Sinner, l’attuale numero uno d’Italia, che ha avuto la peggio nella semifinale di Montecarlo, forse il rimpianto più grande per il giocatore altoatesino. Musetti tenterà di “vendicare” il suo connazionale, approfittando magari della scarsa esperienza sui prati del nativo di Gentofte.

Dove vedere Musetti-Rune in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s tra Lorenzo Musetti e Holger Rune sarà trasmesso venerdì 23 giugno in diretta tv in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile assistere alla sfida tra Musetti e Rune in streaming anche su SuperTennix (gratuito solo per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro inizierà non prima delle 14:20.

Musetti-Rune: il pronostico

Lo spettacolo non dovrebbe mancare in quello che potrebbe essere il primo capitolo di una rivalità che caratterizzerà il panorama tennistico nei prossimi anni. L’erba, poi, rende tutto più imprevedibile, anche se sia Musetti che Rune in questo torneo stanno dimostrando di poter fare bene anche sul verde. Il danese ha stupito in positivo nelle prime due partite ed è leggermente favorito ma sull’erba è più vulnerabile rispetto ad altre superfici. Ipotizziamo una sfida equilibrata, da oltre 21 game complessivi.