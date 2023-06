Francia-Italia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, formazioni e pronostici.

Ci siamo. È il giorno dell’Italia agli Europei Under 21 di Romania e Georgia. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono pronti a fare il loro debutto contro la Francia, una delle più serie candidate alla vittoria finale insieme alla Germania campione in carica, alla Spagna, al Portogallo, all’Inghilterra ed alla stessa Italia, che sogna un titolo che manca da 19 anni.

Subito una prova estremamente impegnativa, dunque, per Tonali e compagni – a proposito, il centrocampista del Milan è ormai a un passo dal Newcastle – già uno “spareggio” per il primato nel girone, visto che sulla carta né Norvegia né Svizzera sembrano avere le giuste credenziali per insidiare ed impensierire Italia e Francia. Nicolato ha beneficiato di alcuni cosiddetti “presititi” dalla nazionale maggiore, tra cui Sandro Tonali e Wilfried Gnonto, ma anche l’atalantino Giorgio Scalvini, più volte convocato da Roberto Mancini. Molti elementi, poi, negli ultimi anni hanno accumulato parecchia esperienza in massima serie: è il caso di Udogie, Bove, Rovella, Cambiaso, Parisi e Carnesecchi. L’Italia ha superato le qualificazioni con un bottino di sette vittorie e tre pareggi, rimanendo dunque imbattuta. Ha vinto le ultime due amichevoli con Serbia e Ucraina, ma tra settembre e novembre 2022 sono arrivate due brutte sconfitte contro Inghilterra e Germania, rispettivamente per 2-0 e 4-2.

La Francia, come l’Italia, ha dominato il suo girone di qualificazione, chiudendo davanti a tutti dopo aver conquistato 26 punti su 30 disponibili.

La selezione di Sylvain Ripoll vuole cancellare l’eliminazione patita ai quarti due anni fa nonostante avesse in rosa fior di giocatori del calibro di Tchouaméni e Camavinga. Ma l’Europeo Under 21 è quasi un tabù per i transalpini, che non hanno più vinto dopo il trionfo del 1988. Ci riprovano quest’anno, potendo contare sulla rosa in assoluto più costosa, che supera i 400 milioni di euro. In difesa ci sono il milanista Kalulu e Badé, fresco vincitore dell’Europa League con il Siviglia, mentre a centrocampo brilla Khephren Thuram del Nizza, terzogenito dell’ex terzino di Parma e Juventus. Davanti ci si affida all’attaccante del Rennes Gouiri, che quest’anno in Ligue 1 ha chiuso con un bottino di 15 gol.

Nell’attacco azzurro dovrebbero partire titolari Cambiaghi e Colombo, con Gnonto pronto a subentrare a gara in corso. Sulle corsie esterne agiranno invece Udogie e Bellanova. Nel tridente offensivo della Francia, oltre a Gouiri, ci sono anche Kalimuendo e Barcola.

Come vedere Francia-Italia in diretta tv e streaming

Francia-Italia è in programma giovedì alle 20:45 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, in Romania. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai 1 (canale 101 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Perfetta parità nei precedenti: quattro successi a testa e cinque pareggi. L’Italia però non riesce a battere la Francia dal 2007. I transalpini dispongono di una rosa completa in tutti i reparti ed in generale hanno qualcosa in più rispetto agli azzurrini, ma la sensazione è che la selezione di Nicolato possa riuscire a tenere botta, evitando quantomeno la sconfitta. È assai probabile che entrambe segneranno almeno una rete per parte.

Le formazioni ufficiali di Francia-Italia

FRANCIA U21 (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Caqueret, Koné, Thuram; Barcola, Kalimuendo, Gouiri.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Lovato, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Colombo, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1