Juventus, altro furto: è successo di nuovo

Juventus, un altro furto: è successo di nuovo e adesso la preoccupazione inizia a salire. Il terzo colpo dentro la casa di un giocatore

Non è stata una stagione semplice per i giocatori della Juventus. Non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Le vicende giudiziarie che hanno colpito il club hanno ovviamente toccato pure i giocatori che sotto il profilo mentale sono stati tartassati dalle continue notizie che arrivavano. Insomma, una stagione da dimenticare per tutti.

E per tre è maggiormente da dimenticare. Visto che alcuni giocatori bianconeri sono stati vittime di furti in casa. Il primo è stato Kaio Jorge, al quale hanno rubato una somma consistente e anche la macchina. Poi è stato il turno di Angel Di Maria, ma in quel caso i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo che si erano prefissati. E per ultimo, così come raccontato da TuttoSport, è toccato a Moise Kean, adesso in vacanza dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Under 21, che si è ritrovato una sorpresa non gradita.

Juventus, furto in casa Kean

Nello scorse fine settimana infatti l’attaccante della Juventus è stato vittima di un furto nella sua villa in precollina a Torino. Ad accorgersene di quanto successo è stata la domestica del giocatore che nel momento in cui è arrivata a casa ha trovato la stessa in disordine e una finestra aperta.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione Barriera Casale e i militari hanno acquisito le immagini delle videocamere di sicurezza, oltre a sentire la testimonianza della donna. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri sarebbero fuggiti con un bottino magro. Ma questo ovviamente non toglie nulla al fatto che ha visto protagonista di nuovo un giocatore bianconero. Quando succedono queste cose uno si sente violato nella propria intimità, anche se gli oggetti di valore rimangono al proprio posto. Insomma, meglio mettersi alle spalle tutto, con Kean che ricordiamo è anche al centro delle vicende di mercato della Juventus proprio in questi giorni. Potrebbe andare in Turchia secondo le ultime indiscrezioni, ed entrare così nell’affare che potrebbe portare Zaniolo nuovamente in Italia, a Torino.