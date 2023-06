Formazioni ufficiali Olanda-Italia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Olanda-Italia, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e possibili tiratori della finalizza di Nations League. Le ultime dritte.

Dopo il KO patito contro la Spagna, l’Italia vuole chiudere al meglio una Nations League che comunque l’ha vista protagonista. I ragazzi di Mancini se la vedranno con un’Olanda che ha avuto la peggio nell’emozionante confronto contro la Croazia e che sicuramente venderà cara la pelle. A Chiesa e compagni servirà una partita ordinata e disciplinata in tutti i reparti per avere la meglio dell’Olanda, che soprattutto dalla cintola in su ha tutte le armi per far male ad una difesa apparsa non proprio irreprensibile.

OLANDA (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Simons, Malen, Lang, Gakpo. C.t.: Koeman

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Gnonto, Retegui, Raspadori C.t.: Mancini

Olanda-Italia, il pronostico marcatori

Si preannuncia una partita molto aperta nella quale tutte e due le compagini proveranno a giocarsi le chances a loro disposizione, senza nulla da perdere. Ecco perché si potrebbe assistere ad una gara dai tanti volti e dalle mille emozioni. Impossibile non prendere in considerazione il pericolo Gakpo in casa Orange, che con la sua fisicità e la sua intraprendenza potrebbe farsi largo nelle maglie della difesa assurda con nonchalance. L’Italia proverà a concretizzare la mole di occasioni che sarà in grado di costruirsi: soprattutto negli uno contro uno sugli esterni la Nazionale di Roberto Mancini può mettere in difficoltà l’Olanda. Occhio a Raspadori, che sicuramente non vorrà gettare alle ortiche la chance concessagli dal Mancio.

Olanda-Italia, probabili ammoniti e tiratori

Toloi e Cristante rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara, così come Wieffer, spesso in ritardo sui portatori di palla avversari. Stuzzica e non poco l’opzione Dumfries tiratore, che sulla corsia mancina si sfiderà con il dirimpettaio compagno di squadra Dimarco: entrambi potrebbe centrare lo specchio della volta almeno una volta, facendo leva sui rispettivi punti di forza. Anche Malen ha tante chances di scoccare almeno un fendente con cui scaldare i guanti di Donnarumma. Di testa, infine, attenzione al fattore Van Dijk: in termini di centrimetri i marcatori dell’Italia pagheranno dazio, fattore da non trascurare visti i tempi di inserimento e di spinta del gigante olandese nelle azione da calcio piazzato.