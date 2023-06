Formazioni ufficiali Croazia-Spagna: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Croazia-Spagna, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della finale di Nations League. Le ultimissime.

Manca sempre meno al fischio della finalissima di Nations League. Dopo la bella vittoria riportata dall’Italia contro l’Olanda, scendono in campo Croazia e Spagna per un impegno dal grande fascino. C’erano alcuni dubbi di formazione da ambo le parti: vediamo insieme quali sono state le scelte dei due commissari tecnici:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. Allenatore: Dalic.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri; Asensio, Gavi, Yeremy Pino; Morata. Allenatore: de la Fuente.

Croazia-Spagna, il pronostico marcatori e probabili ammoniti e tiratori

Morata marcatore è un’opzione che stuzzica e non poco. L’attaccante di de la Fuente ha la grande chance di legittimare il ruolo di titolare ormai acquisito da tempo con una prova da urlo. L’ex attaccante della Juve potrebbe riuscire a trovare grandi spazi nel caso in cui la Croazia non dovesse riuscire ad adottare un pressing organizzato nel primo pressing. Tuttavia la Croazia ha diverse frecce al proprio arco: piacciono le opzioni Pasalic e Kovavic tiratori. In realtà anche Rodri e Gavi potrebbero inquadrare lo specchio della porta avversaria almeno una volta. Sutalo e Jordi Alba tra le opzioni più calde per i probabili ammoniti.