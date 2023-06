Trasparenze e lingerie a go-go: anche la Russia ha la sua Camila Giorgi

Camila Giorgi, in Russia c’è una tennista sexy quanto la campionessa di Macerata. E anche lei ha la passione per la lingerie…

Non possiamo dire che sia la sosia di Camila Giorgi, perché abbiamo a che fare con due bellezze assai diverse. Innegabili, quello è poco ma sicuro, ma comunque differenti, non fosse altro per le origini dell’una e dell’altra, rispettivamente italiane e russe. Non si somigliano, dunque, per quanto sembrino entrambe delle top model.

Possiamo però dire a gran voce che questa tennista è, in un certo senso, il corrispettivo russo della bionda mozzafiato più sexy del circuito Wta. Sì, perché Ira Chekashova, è di lei che stiamo parlando, ha tantissime cose in comune con l’ex numero 1 d’Italia. E non ci riferiamo solo alla bellezza, sebbene le sue doti estetiche siano la prima peculiarità che balza all’occhio. Ci riferiamo, in questo caso, al fatto che le due atlete condividono una passione comune per “certe cose”.

Amano alla follia la lingerie, tanto per cominciare, e lo dimostra il fatto che sia l’ex tennista russa che la tennista di Macerata postino spesso e volentieri foto che le ritraggono in intimo. I loro profili sono tutti un fioccare di intriganti trasparente, di tulle, di pizzo e di seducenti completini che sarebbero in grado di scatenare la fantasia di chiunque. Anche perché nella maggior parte dei casi la lingerie che sfoggiano è talmente audace da non lasciare molto spazio all’immaginazione.

Ira Chekashova come Camila Giorgi: bikini e lingerie che passione

Sta di fatto, in ogni caso, che qualunque cosa indossino sia Ira che Camila sono sempre e comunque esplosive. Non ci sono solo pizzo e lingerie nei loro profili, ma anche sensualissimi abitini e completi per il tempo libero e bikini. Costumi da bagno, sì, come se piovesse.

La Chekashova ne indossava uno proprio qualche ora fa, in occasione della romantica fuga d’amore alla spa che si è concessa con l’uomo che presumiamo sia la sua dolce metà. In quell’occasione Ira ha dato il meglio di sé, pubblicando una valanga di contenuti che sono uno meglio dell’altro.

Si è fatta vedere nelle vesti più disparate: in costume a bordo piscina, immersa in acqua e con indosso un sensualissimo body caratterizzato da qualche trasparenza qua e là. E perfino in accappatoio, in uno scatto seducente che ha fatto girare la testa ai follower e che tanti cuori avrà infranto nel momento in cui è apparso sui social netwok.