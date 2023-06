Camila Giorgi in lingerie è da podio: anche gli inglesi sono pazzi di lei

Camila Giorgi sbaraglia la concorrenza e si aggiudica una “vittoria” prestigiosissima: la sua è una bellezza da podio.

Certe verità sono oggettive ed assolutamente innegabili. Come il fatto, ad esempio, che Camila Giorgi sia una delle tenniste più sexy del circuito Wta. La tennista marchigiana si è sempre distinta da questo punto di vista, tant’è che è stata tra le prime a portare lo stile e la femminilità in campo.

La maceratese ha dimostrato che si può avere un grandissimo talento, giocare con determinazione ed essere glamour ed aggraziata al tempo stesso. Ecco spiegato, quindi, perché il popolo del tennis e non solo sia pazzo di lei. La sua popolarità è ormai alle stelle ed è, soprattutto, in continua ascesa. Il numero dei follower aumenta di giorno in giorno e ne vanta, ora come ora, la bellezza di 710mila. Molti dei quali, a quanto pare, non sono italiani. A giudicare dalla speciale classifica che è stata stilata nelle scorse ore in Gran Bretagna, ci sarebbero molti sostenitori di Camila anche nel regno di re Carlo III.

Spin Genie ha pubblicato proprio due giorni fa la classifica delle 10 atlete più sexy del mondo – stilata in base al numero di ricerche fatte sul web con i nomi delle atlete come chiave, seguiti dalla parola hot – e indovinate un po’ chi si è meritato un posto sul podio? Sì, proprio lei, la Giorgi. Segno che la sua bellezza è universalmente riconosciuta e che sono in tanti, e dovunque, a pensare che il suo fascino e il suo sex appeal non abbiano uguali.

Camila Giorgi batte Serena Williams e Maria Sharapova

La tennista marchigiana, in queste ore impegnata al Wta 250 di Nottingham, ha conquistato un dignitosissimo terzo posto. Merito, probabilmente, dei suoi proverbiali scatti in intimo, dal momento che il The Sun, nel riferire i risultati della ricerca di Spin Genie, continua a considerarla più una modella di lingerie che non una tennista.

Un gradino più in alto rispetto all’ex numero 1 d’Itali ac’è Emma Raducanu, anche lei tennista, il cui nome, seguito dalla parola hot, è stato googlato 100mila volte in più rispetto a quello della Giorgi. Occupa il gradino più panoramico di questa classifica un’altra atleta molto sexy, ossia la star dell’Aston Villa Alisha Lehmann. A completare la top ten ci sono poi, in questo preciso ordine, Serena Williams, Alex Morgan, Maria Sharapova, Alica Schmidt, Paige VanZant, Danica Patrick ed Ellyse Perry. La Giorgi, insomma, è riuscita a sbaragliare una concorrenza veramente notevole.