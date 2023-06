Calciomercato Napoli, crolla la quota: ecco il nuovo allenatore

Calciomercato Napoli, la quota crolla: ecco il nuovo allenatore della squadra campione d’Italia. Non ci dovrebbero essere più dubbi

Un’altra panchina della Serie A, quella più importante, quella dei campioni d’Italia che al momento è vacante, è pronta ad essere occupata. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, che ha lasciato gli azzurri decidendo di prendersi un anno sabbatico, De Laurentiis sembra aver chiuso il proprio cast, quello che a detto sua prevedeva quasi 50 nomi.

Una soluzione importante, com’è giusto che sia, d’altronde, per una squadra che deve difndere il tricolore conquistato. Ora, non è ufficiale, ma poco ci manca. Almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni che stanno arrivando proprio in questi momenti ma soprattutto per quelle che sono le decisioni dei bookmaker, che hanno deciso ormai di “chiudere” praticamente la quota per quello che potrebbe essere il nuovo tecnico azzurro. Sì, gli analisti della GodlBet non hanno più dubbi. Il nuovo tecnico del Napoli parlerà francese.

Calciomercato Napoli, è Galtier l’erede di Spalletti

No, non è Rudi Garcia, che ha avuto un incontro nei giorni scorsi con il patron azzurro. Ma parliamo di Galtier che dopo aver vinto la Ligue 1 con il Psg – ma che è stato fatto fuori troppo presto dalla Champions League – sta cercando un accordo per una buonuscita con il club francese. Ormai di dubbi sul suo futuro onestamente non ce ne stanno, saluterà la sua squadra per trovare una nuova avventura.

Avventura che potrebbe essere a quanto pare in Italia: anzi come detto per GoldBet è praticamente in Italia, visto che un suo approdo sulla panchina del Napoli è dato a 1,15 volte la posta. Un nulla, rispetto anche a quelle che sono le quote per gli altri contendenti della panchina azzurra, vale a dire Paulo Sousa della Salernitana che è dato a 3,50, e appunto a Garcia, ex Roma, che in questo momento si gioca a 5 volte la posta. Insomma, se non è ufficiale davvero poco ci manca. Nelle quote inoltre ci sono anche i nomi di Zidane e di Conte (entrambi a 10) e anche di Luis Enrique, trattato dal Napoli ma che preferisce la Premier League. Lui adesso è dato a 12 volte la posta.