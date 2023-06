Scommesse, con 1 euro ne vince 33mila: campionati incredibili

Scommesse, con un solo euro giocato ne porta a casa 33mila. Ha scelto dei campionati incredibili. Ecco dove è successo

Le scommesse stanno regalando grandi colpi in questo mese di giugno nonostante di campionati top non ce ne siano. Molti però sono riusciti a centrare il colpo giocando nell’arco di un mese, o di tre settimane, come vi abbiamo raccontato in questi giorni. Un altro però ha deciso di tentare la fortuna giocando dei campionati incredibili. E portando a casa con un solo euro la bellezza di 33mila euro.

Il fatto è successo a Cariati, in provincia di Cosenza, così come riportato a Agimeg.it, dove uno scommettitore ha deciso di giocare 25 partite che andavano da quota 1,05 a quasi 3, di campionati che non tutti conoscono. Ora, lo sfideremmo a dire che lui conoscesse questi club, ma siccome chi vince ha sempre ragione – e complimenti anche – non possiamo permetterci di dire nulla. Una quota altissima, per un colpo davvero d’altri tempi e con un bonus di Eurobet, questo è stato il bookmaker scelto, che ha alzato la somma: un bonus di 12mila euro.

Scommesse, i campionati sono incredibili

Campionati davvero incredibili, dicevamo: dall’Indonesia (Albirex Niigata), passando per la Norvegia 4, e anche altre partite del Nord Europa, come il Tromso ad esempio, che per chi ha un poco di dimestichezza nelle scommesse conosce. Ha azzeccato le vittorie di squadre come Kolbotn, Konigsdorf, Hurth, Bucaspor e altre ancora. Insomma, anche se i campionati ormai sono andati in archivio e tutti i club pensano a programmare la nuova stagione, ci sono altri campionati che ancora giocano e che quindi una possibilità di vincita la danno.

Come l’hanno dato, appunto, a questo scommettitore calabrese che passerà un’estate ai Caraibi almeno, in un lussuoso resort magari, pensando a quello che è riuscito a combinare. Noi siamo felici per lui e glielo auguriamo davvero di trovare quel tempo per riuscire a godersi questa somma. Anche se, ovviamente, un pensiero alla Norvegia o all’Indonesia ce lo faremmo anche. Magari in una cittadina sperduta che gli ha permesso di centrare questo colpo magico.