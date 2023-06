Musetti-Barrere, Atp Stoccarda: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Musetti-Barrere è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Lunedì scorso Lorenzo Musetti ha cancellato lo zero accanto alla voce “vittorie su erba” che rappresentava una macchia non indifferente sul suo curriculum. Finalmente l’azzurro si è sbloccato anche sui prati, superficie sulla quale i suoi più grandi estimatori sono convinti che potrebbe fare grandi cose se solo si decidesse a giocare un tennis più aggressivo.

La prima storica affermazione del tennista carrarino sul verde è arrivata nel primo turno del torneo di Stoccarda, contro il croato Borna Gojo. L’allievo di Simone Tartarini ha smentito i pronostici: non partiva sfavorito ma si ipotizzava una partita decisamente più complicata. Ed invece lo è stata solamente in parte: nel primo set Musetti ha avuto bisogno del tie break per piegare un avversario che sull’erba ha più esperienza di lui e che soprattutto aveva già due partite nelle gambe, essendo partito dalle qualificazioni. Nel secondo parziale l’azzurro gli ha preso le misure (7-6 6-3) ed ha chiuso i conti in un’ora e mezza di gioco. Archiviata, dunque, la bruciante sconfitta al Roland Garros contro Carlos Alcaraz: il fenomeno murciano gli aveva lasciato a malapena una manciata di game.

Musetti ora vuole prenderci gusto. E capire che margini di miglioramento ha sulla superficie più veloce del circuito. Nel secondo turno incrocerà la sua racchetta con Gregoire Barrere.

Numero 58 al mondo, il tennista francese ha esordito con una prestazione convincente (6-4 6-3) contro uno dei padroni di casa, il tedesco Oscar Otte. Nonostante il giocatore teutonico fosse uno specialista dell’erba, il 29enne di Charenton-le-pont ha impiegato poco più di un’ora per archiviare la pratica, confermando di attraversare un buon momento di forma. Barrere, infatti, era reduce da una maratona (3-2) contro il finlandese Ruusuvuori al Roland Garros, ma aveva fatto bene anche a Roma, arrivando al terzo turno e perdendo in tre set contro l’argentino Cerundolo. Non ci sono precedenti tra lui e Musetti.

Dove vedere Musetti-Barrere in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda tra Lorenzo Musetti e Gregoire Barrere sarà trasmesso mercoledì 14 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile assistere alla sfida tra Musetti e Barrere in diretta streaming anche su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro non inizierà prima delle 15:00.

Musetti-Barrere: il pronostico

Barrere è in salute e potrebbe rivelarsi un cliente ostico per un Musetti che è reduce dalla sua prima vittoria in carriera sull’erba. Probabile che serva il terzo set per decidere il vincitore di questa sfida, più aperta del previsto.