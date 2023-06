Formazioni ufficiali Olanda-Croazia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Olanda-Croazia, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della super sfida di serata. Le ultime dritte.

Si ritorna a fare sul serio. Dopo le gare di qualificazione ai prossimi Europei, infatti, tutto pronto per l’inizio delle semifinali di Nations League. Ad aprire la serie di sfide ci penserà Olanda-Croazia, match non banale che al “De Kuip” di Rotterdam vedrà affrontarsi due delle squadre più talentuose del panorama internazionale. Erano diversi i dubbi della vigilia che si portavano dietro i due commissari tecnici: ecco le scelte.

OLANDA (4-3-3): Bilow, Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Oké, Wieffer, Koopmeiners, de Jong, Malen, Gakpo, Simons.

CROAZIA (4-3-2-1) Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic, Brozovic, Modric, Kovacic, Pasalic, Ivanusec, Kramaric.

Olanda-Croazia, il pronostico marcatori

Si prospetta una gara molto aperta sin dai primi minuti. La Croazia vista all’opera nelle ultime apparizioni stagionali è sembrata molto più sorniona del solito e talvolta ha lasciato il pallino del gioco agli avversari. L’Olanda quando è in fiducia ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario soprattutto grazie alla qualità dei suoi interpreti dalla cintola in su. Non è da escludere, ad esempio, un gol dell’enfant prodige Gakpo, che tante attenzioni è riuscito a calamitarsi nell’ultimo periodo a suon di prove importanti.

Probabili ammoniti e tiratori di Olanda-Croazia

Le emozioni non dovrebbero mancare, così come gli scontri di gioco in mezzo al campo. Sotto questo punto di vista, ad esempio, occhio a Wieffer, uno che il piede non lo tira mai indietro e potrebbe incorrere in almeno un cartellino giallo. Da non trascurare a priori neanche la possibile ammonizione di Brozovic, visto che il play dell’Inter nelle ultime uscite stagionali ha fatto fatica a trovare continuità di rendimento. Stuzzica e non poco l’opzione Dumfries tiratore: l‘esterno nerazzurro in Nazionale ha molta più libertà di manovra e potrebbe dunque riuscire a centrare lo specchio della volta almeno una volta. Stesso discorso vale per Pasalic e Koopmeiners, che amano giostrare tra le linee e agire a fari spenti per ritagliarsi spazio importante con cui andare al tiro.